معايير التسجيل في المساعدة المقطوعة والفئات المستحقة للدعم

معايير التسجيل في المساعدة المقطوعة، إن المساعدة المقطوعة في المملكة العربية السعودية تعتبر أحد أنواع الدعم التي تقدم للأفراد المحتاجين، ويتم طرح الاستفسارات حول الفئات التي تستحق الدعم الذي يتم تقديمه من المساعدة المقطوعة، يتم صرف الدعم طبقا لقرارات وتصريحات التي تتم من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي تعد نوع من أنواع الدعم المادي والتي توفرها السعودية لمواطنيها الفقراء، أو المحتاجين لمساعدات مالية وهذا يتم تبعا لعدد من الشروط التي حددتها الوزارة.

معايير التسجيل في المساعدة المقطوعة:

تتوافر عدد من المعايير التي يلزم توافرها لكي تستطيع الاستفادة من المساعدة، ومنها:

يجب ألا يقل عمر المتقدم لاستفادة من المساعدة عن 35 عام.

كما يشترط أن يكون المستفيد متمتعا بالجنسية السعودية.

أيضا يجب إثبات أن المستفيد مقيم دائما في المملكة.

كذلك يشترط أن لا يتخطى مرتب الفرد للحد المسموح به.

بالنسبة لراتب المواطن الأعزب فيكون 3000 ريال سعودي ولا يتعدى ذلك.

ولكن بالنسبة لراتب الفرد المتزوج فلا يتخطى 8680 ريال سعودي.

في النهاية يجب على المستفيد أن يكون غير مالك لأي سجل تجاري من قبل أو حتى أي مصدر دخل أخر.

الفئات المستحقة لدعم المساعدة المقطوعة:

يطرح الكثيرون استفسارات حول الفئات التي تستحق الدعم، ولذلك فإن الأفراد الذين يستحقون الدعم كثيرون ومنهم:

السيدات الأرامل والمطلقات.

كما يمنح الدعم للأسر محدودة الدخل، وتكون غير ميسورة الحال.

أيضا يتم منح المساعدة لأسر الأفراد المسجونين للقيام بمساعدتهم في العيش.

في النهاية يصرف الدعم لحالات الإصابة بفيروس كورونا، كما يتم العمل على عزلهم مؤقتا.

طريقة الاستفسار عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة:

تستطيع الاستعلام عن الأسماء المستفيدة من دعم المساعدة المقطوعة، عن طريق تنفيذ التالي: