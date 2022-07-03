طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد في ثواني من الهاتف مجانا 100%

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عمر شويل - جدة فاتورة الكهرباء السعودية هي الأكثر بحثا على جوجل، وخاصة وأن بعض الأشخاص داخل المملكة السعودية يتساءلون عن إمكانية تقسيط فاتورة الكهرباء على دفعات، وذلك بعد أن أعلنت شركة الكهرباء عن فصل الخدمة على المستهلك الذي تتجاوز فاتورته مبلغ 1000 ريال سعودي، وهناك العديد من الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع هذه المبالغ، ومن خلال هذا المقال سنوضح خطوات تقسيط مبلغ فاتورة الكهرباء.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من الموبايل اعرف قيمة فاتورتك بكل سهولة في ثواني

فاتورة الكهرباء السعودية

أكدت وزارة الكهرباء السعودية أن شركة الكهرباء تقوم بإرسال إنذار للمستهلك بالفصل مرتين، عند تراكم المديونية لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وعند عدم استجابة المستهلك للشركة، أو حتى عدم اللجوء إلى طلب تقسيط على الأقل، كما أكدت الوزارة أن المستهلك يمكنه تقديم شكوى للتأكيد من سلامة وصحة فاتورة الكهرباء.

الأوراق المطلوبة لتقسيط فاتورة الكهرباء

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدد من الخطوات لتيسير إجراءات الدفع على المواطنين وخاصة محدودي الدخل، ولذلك نقدم لكم المستندات المطلوبة لدفع فواتير الكهرباء على أقساط شهرية.

إحضار بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

شراء نموذج طلب تقسيط للمديونية، على أن يتم استيفاؤه من الشركة، وملء البيانات الموجودة به، وتقديمه للشركة.

إحضار فاتورة كهرباء حديثة الإصدار.

تحصيل رسوم نموذج تقسيط مديونية من الشركة.

بعد ذلك يتم دفع مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة.

أما عن باقي المديونية يتم جدولتها كحد أقصى 24 شهرا.

كيفية استخراج فاتورة الكهرباء في السعودية

يقوم المواطن السعودي بالاستعلام عن آخر فاتورة كهرباء بالسعودية برقم الحساب من خلال تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء، بعد ذلك يتم استخراج فاتورة الكهرباء من الموقع وطباعة نسخة عنها بصيغة ملف pdf، ويتم تقديم هذه النسخة إلى الشركة ودفع فاتورة الكهرباء.