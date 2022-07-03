شروط طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية السعودية، يرغب العديد من الأفراد السعوديين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية في كيفية معرفة التقدم بطلب للزيارة، سواء كانت تلك الزيارات عائلية أو شخصية، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لكم ذلك بالتفصيل، فابقوا معنا.

شروط طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية السعودية

لا بد أن يكون جواز السفر الخاص بالزائرين ساري المفعول.

لا بد أن تكون الإقامة الخاصة بالأشخاص الزائرين سارية المفعول.

يشترط أن تكون الزيارة المفعلة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر

لا بد من تقديم الطلب بصورة الإلكترونية من خلال منصة وزارة الخارجية السعودية.

حيث تعمل وزارة الخارجية السعودية على تطوير جميع التقنيات والوسائل خاصة بها حتى تواكب تغيرات حكومة المملكة. وذلك بنقل جميع ورق خاص من خدمات ورقية إلى خدمات إلكترونية مميزة حتى يتمكن جميع الأفراد من الاستفادة منها.

وتقدم منصة الخدمات الخاصة بالتأشيرات الإلكترونية على موقع وزارة الخارجية السعودية بتقديم العديد من الخدمات. ومنها معرفة مدة الموافقة عن طلب تأشيرة الزيارة العائلية التي قد قمت بتقديمها من قبل إلى موقع الوزارة.



تقديم طلب زيارة شخصية

يمكن للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية التقدم للحصول على زيارة شخصية من موقع وزارة الخارجية السعودية باتباع الخطوات التالية:

ستحتاج إلى الوصول إلى منصة التأشيرة الإلكترونية على موقع وزارة الخارجية السعودية.

بعد ذلك، تحتاج إلى النقر فوق كلمة “خدمات فردية” لاختيار كلمة “خدمة مدنية.

ثم تحتاج إلى النقر فوق كلمة “زيارة شخصية”.

بعدها انقر فوق كلمة “التالي” للموافقة والالتزام.

يجب إدخال البيانات المطلوبة بالترتيب الصحيح باللغة العربية للنموذج الذي يظهر على الشاشة، ثم النقر فوق كلمة “التالي”

ثم أدخل رقم التعريف الوطني وتاريخ الميلاد وانقر على كلمة “التالي

ثم عليك اتباع التعليمات التي تفهمها، ثم النقر أخيرًا على كلمة “موافق”.

طريقة تقديم طلب زيارة عائلية

يمكن لجميع الأفراد تقديم طلب زيارة عائلية من موقع وزارة الخارجية السعودية باتباع الخطوات الآتية: