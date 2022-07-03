نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد تصديق وزارة الخارجية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد تصديق، حيث تعد هذه الخدمة من الخِدْمَات الإلكترونية الهامة التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين والوافدين في المملكة العربية السُّعُودية، حيث توفر منصة الخارجية السُّعُودية الإلكترونية عدد هائل من المعاملات الإلكترونية التي تتم عن بعد لجميع الأفراد، وتتيح وزارة الخارجية خدمة تصديق الطلبات للأفراد، التي بواسطتها يستطيع المواطن صاحب العمل أن يقوم بتصديق طلبات الزيارة العائلية لجميع العاملين التابعين لديه، ويتم حجز موعد أولاً قبل الذَّهاب للوزارة من أجل إنهاء المعاملة سريعاً عند الذَّهاب للوزارة، وعبر تنفيذ خطوات إلكترونية سوف نوضح لكم طريقة حجز موعد تصديق بمنصة وزارة الخارجية السُّعُودية.

حجز موعد تصديق

يستطيع جميع الأفراد أن يقوموا بحجز موعد تصديق بمنصة التأشيرات الإلكترونية التابعة للوزارة، من أجل إنهاء معاملات شخصية ومعاملات أعمال متنوعة، بواسطة تنفيذ الخطوات الإلكترونية التالية:

يجب الدخول إلى منصة الوزارة: وزارة الخارجية.

النقر علي تبويب (خِدْمَات الأعمال والجهات).

تحديد الاختيار علي خدمة حجز موعد تصديق.

يجب أن يتم تحديد سبب الزيارة للوزارة.

تحديد التوقيت والتاريخ من ضمن المواعيد المتاحة لدي الوزارة.

تسجيل جميع البيانات التي تطلبها المنصة بشأن حجز الموعد.

ثم النقر علي تأكيد حجز الموعد والذهاب في الموعد المحدد.

وبذلك يكون قد تم تسجيل موعد إلكتروني قبل الذَّهاب إلي وزارة الخارجية حتي يتم الحضور سريعاً والانتهاء من الخدمة التي يرغب بها كل مستفيد سريعاً.

التفويض على تأشيرة عمل (مُساند)

توفر الخدمة الإمكانية التامة لصاحب العمل من دفع الرسوم الخاصة بالتفويض على تأشيرات العمل الذي تخص العمالة المنزلية حتي يتم إرسال المستند إلى السِّفَارة، ويتم استخدام خدمة التفويض على تأشيرة عمل بهذه الخطوات: