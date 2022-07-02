كم سعر الاضاحي في الجمعيات الخيرية 2022

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كم سعر الأضاحي في الجمعيات الخيرية 2022. من أهم الموضوعات التي يبحث عنها الكثيرين ونحو على أعتاب عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبِركات، وفي ظل ارتفاع الأسعار الذي يشهده سوق الأضحية مؤخرًا بسبب الاضطرابات الأخيرة بالأسواق تقدمه الجَمعيات الخيرية أسعارًا مميزة للأضاحي سوف نتعرف عليها بالسطور المُقبلة.
كم سعر الأضاحي في الجمعيات الخيرية 2022
- جمعية البَر الخيرية بالشرقية من المقرر أن يبدأ الغنم النعيمي من 1690 ريالًا.
- جمعية البر الخيرية في الإحساء قيَمة خرفان البَربري يبدأ من 760 ريالًا، و قيَمة الأضاحي من النعيمي البلدي تبدأ من 1600 ريال، وثمن الاضحية المستورد تبدأ من 1500 ريالًا.
- قَيمة صك الأضحية في جمعية نماء الخيرية الذبيحة سواكني تبدأ من 1100 ريالًا، والذبيحة الحري تبدأ من 2100 ريال.
- أسعار صك الأضاحي في جَمعية مثقال الخيرية تبدأ أضحية الحري الكبير من 1400 ريال، وأضحية السواكني من 1450 ريالًا.
أسعار أضاحي العيد في السعودية
يختلف ثَمن الأضاحي باختلاف عوامل كثيرة من بينها نوع المراعي والحجم والنوع وغيرها وفيما يلي سوف نتعرف على أسعار الأضاحي في المتاجر مثل بنده ولوو هايبر
أسعار الاضحية في بنده
- اسعار خروف النعيمي أضحية 23 كيلو بقيمة 1950 ريال.
- سعر خروف سواكني اضحية 18 كيلو بثمن 1350 ريال.
- قيمة خروف بربري أضحية 10 كيلو بقيمة 749 ريال.
- خروف رفيدي 11 كيلو بقيمة 849 ريال.
- ثمن تيس بربري 12 كيلو 850 ريال.
- خروف حري 16 كيلو 1800 ريال.
- خروف روماني 18 كيلو 1400 ريال.
- عجل كامل من 150 لـ 200 كيلو 7399 ريال.
- جمل كامل من 150-200 كيلو 5999.95 ريال.
اسعار الأضاحي في لوو هايبر ماركت
- لحم خروف محلي كامل سواكني من 16-19 كيلو 1299 ريال.
- لحم خروف محلي كامل رفيدي من 12-16 كيلو 845 ريال.
- خروف روماني كامل من 16-20 كيلو 1399 ريال.
- لحم تيس محلي حري من 16-18 كيلو 1699 ريال.
- خروف محلي كامل حري من 16-18 كيلو 1699 ريال
- خروف محلي كامل ذكر نعيمي من 18-23 كيلو 1549 ريال.
- خروف محلي كامل نعيمي أنثى من 18-22 كيلو 890 ريال
- خروف كامل بربري من 12-16 كيلو 749 ريال.
- لحم خروف أسباني كامل من 16- 20 كيلو 1399 ريال.
- لحم عجل محلي كامل من 170 – 200 ريال بقيمة 7999 ريال.
كم أسعار الأضاحى في الراجحي
يتيح بنك الراجحي خدمة شراء الأضحيات وحجز اضاحي العَيد بما يتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية وفيما يلي أثمان الاضاحي من خلال مصرف الراجحي:
- خروف نعيمي 1495 ريال.
- خروف سواكني 1150 ريال.
- خروف روماني 1080 ريال.
- خروف بربري 855 ريال.
طريقة حجز الأضحية تطبيق الراجحي
يمكن للمواطنين والمقيمين في المملكة حجز اضاحي من خلال تطبيق الراجحي بالخطوات الآتية:
- تثبيت تطبيق الراجحي على الهاتف.
- ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم إدخال الكود المُرسل لك على الجوال.
- النقر على المدفوعات ثم النقر على خيار الاضاحي.
- واختر نوع النسك من القائمة ومن ثم ادخل بياناتك الشخصية
- الاسم ثلاثي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والجنسية ورقم الهوية والإقامة.
- النقر على التالي واختيار طريقة الدفع المناسبة لك ثم تأكيد خيار الحجز.
- سوف يتم إرسال رسالة لك تتضمن رقم متابعة النسك وأنه تمت عملية الحجز بنجاح.
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