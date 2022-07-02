مع اقتراب عيد الأضحى المبارك هذا العام ، أعلنت منصة العمل الخيري “احسان” ، عن فتح باب التسجيل في برنامج الأضاحي ، ويتميز برنامج الأضاحي بالسرية التامة وضمان توزيع الأضاحي علي المستحقين ، وذلك بالاشتراك مع المؤسسات الخيرية المختلفة لتحديد الأماكن التي يتم توزيع الأضحية فيها ، حيث يتم حجز الأضحية إلكترونيا ، حيث يكون على الحاج بعد الانتهاء من أداء الشعائر المقدسة أن يقوم بتقديم الهدي ، وهو الدور الذي تقوم به منصة ” احسان الخيرية ” ، حيث تقوم بالذبح و توجيه اللحوم إلى الفقراء والمحتاجين وسنتعرف من خلال مقالنا عن خطوات تسجيل الأضحية في منصة احسان ، من خلال خطوات سهلة وبسيطة في السطور التالية.

تسجيل الأضحية في منصة احسان

اصبح تسجيل الأضحية امربسيط لكثير من المواطنين ، بعد إعلان منصة احسان التسجيل الالكتروني من المنزل أو من أي مكان ، سواء لأضاحي عيد الأضحى أو للهدي في مناسك الحج ، من خلال الدخول علي موقعها الرسمي ، ويمكنك تسجيل الأضحية من خلال اتباع الخطوات الآتية :

أولا الدخول علي الموقع الرسمي لمنصة احسان.

يتم الدخول علي برنامج الأضاحي.

يتم اختيار الأضحية مع تحديد العدد المطلوب.

الضغط علي استمرا ، وتسجيل رقم الهاتف.

سيتم إرسال رسالة بها تفاصيل الأضحية عبر الهاتف.

يتم تحديد كيفية الدفع.

إكمال خطوات عملية الدفع.

تقوم المنصة بإرسال التحديثات بشكل مستمر عن حال الأضحية.

كيفية تسجيل أضحية أو هدي لأداء مناسك الحج

يعتبر الهدف الأساسي من برنامج الأضاحي عبر منصة احسان هو تيسير أداء نسك الهدي الخاص بالحجاج بشكل إلكتروني رقمي ، وذلك لتنفيذ مشروع المملكة للاستفادة من الأضاحي والهدي ، ويمكن تسجيل هدي اثناء أداء الحج من خلال اتباع الخطوات الأتية :

الدخول علي منصة احسان الخيرية.

يتم الدخول علي برنامج الأضاحي ، والضغط علي الطلب الآن.

اختيار الهدي ، وتحديد العدد.

ادخال رقم الهاتف الخاص.

يتم إرسال تفاصيل الهدي ، والقيمة الإجمالية للهدي المحدد.

يتم اختيار الدفع الالكتروني ، وإكمال خطوات الدفع.

تقوم المنصة بإرسال اول بأول تفاصيل عن الهدي الخاص بك ، عن طريق إرسال رسائل نصية خلال الهاتف.

مميزات تسجيل الأضحية خلال منصة احسان