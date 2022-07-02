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عمر شويل - جدة الدفاع المدني السعودي يؤكد حظر أسطوانات الغاز المسال بمخيمات الحجاج، مع اقتراب موسم الحج، أعلنت وكالة الدفاع المدني السعودية أنها ستمنع استيراد أسطوانات الغاز إلى معسكرات الحج بجميع أحجامها وأنواعها والمواقع المملوكة للحكومة الملكية، وتسعى المملكة جاهدة للالتزام بكافة الاحتياطات لمنع المشاكل والعقبات خلال موسم الحج المكي، والانتهاء بسلام دون خسارة لجميع الأطراف.

حظر أسطوانات الغاز المسال بمخيمات الحجاج

أفادت وكالة الأنباء السعودية أن مكتب الدفاع المدني قرر منع أسطوانات الغاز من جميع الأحجام والأنواع من دخول الجهات الحكومية ومعسكرات الحج على أن يكون هذا القرار منسقا، مع الجهات الأمنية في السعودية، لكن هذا القرار اتخذ لأن الطبخ وما في حكمه يمكن أن يؤدي إلى حرائق تهدد حياة الحجاج، ويقرر المخالفون المقدسات ومعسكرات الحجاج ومع ذلك، يتم ذلك من خلال الدوريات المستمرة طوال موسم الحج بمكة المكرمة.

حظر دخول الغاز بمنطقة المشاعر

أعلنت المديرية العامة للمملكة العربية السعودية، أن حظر استيراد الغاز سينطبق على منطقة مشاعر، وفي هذه الحالة سيتم تطبيقه رسميًا بعد الاتفاق مع الجهات المختصة في المملكة، هذا ينطبق على أي شخص يستخدم أسطوانة غاز حيث يمنع منعا باتا استخدامه سواء في الفرن أو للطبخ.

الوزارة لديها فريق دفاع مدني مكلف بالإشراف الاستباقي على محميات منى وعرفات ومزدلفة من خلال مراقبة المخيم بانتظام للتأكد من عدم استخدام أسطوانات الغاز في المخيم لضمان سلامة وأمن الحجاج.

استعدادات المملكة العربية السعودية لموسم الحج

الدفاع المدني السعودي يؤكد حظر أسطوانات الغاز المسال بمخيمات الحجاج، وفي السياق ذاته، استأنفت مملكة مكة ووزارة العمرة تحديد وتنفيذ آليات خاصة بمخيم حج منى خلال مناسك الحج لهذا العام، وسيتم تجهيز مخيمات حجاج الداخل والخارج من قبل الشركات والمؤسسات التي تديرها خلال موسم حج مكة لهذا العام 1443 هـ، وكذلك شركات ومؤسسات حجاج الداخل، كما تهدف شركات طواف الحج والعمرة إلى فتح الباب للمسلمين من الداخل والخارج هذا العام أحد الالتزامات الخمسة، خاصة بعد انقطاع طويل بسبب وجود فيروس كوفيد -19 وتنفيذ إجراءات صارمة من قبل المملكة لمنع انتشار الفيروس بين المواطنين والحجاج بما في ذلك منع الدخول، لكن منذ بداية العام، استقبلت رحلات العودة المباشرة مرة أخرى الحجاج في بيت الله.

وأوضحت الوكالة أن قرار حظر استيراد واستخدام الغاز في منطقة مشار سيكون بالاتفاق مع الجهات الأمنية، حيث سيتم استخدام جميع مواقد أو أسطوانات الغاز المصادرة التي يمكن استخدامها للطهي.

ترصد عدم استخدام الغاز في ملاذات منى والمزدريفة وعرفات من خلال الجولات الميدانية والجولات التفقدية، بما في ذلك مقار جميع الجهات الحكومية والمؤسسات التجارية في المنطقة، من قبل فريق الرقابة الوقائية وفريق الدفاع المدني ومراقبة السلامة.