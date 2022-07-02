تقديم كلية الملك فهد الأمنية لحاملي الثانوية العامة 1443

تقديم كِلْيَة الملك فهد الأمنية، تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن بَدْء الإدارة في فتح باب التسجيل والقبول في الكِلْيَة لجميع الأفراد الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة الذين تخرجوا خلال مدّة العام الدراسي الحالي، تعد هذه الدورة هي الدورة رَقَم 66 الخاصة بالتحاق الأفراد من بكالوريوس العلوم الأمنية في كِلْيَة الملك فهد الأمنية من أجل العمل بعد التخرج بإحدى القطاعات الأمنية التي تحددها الإدارة في حالة القبول، ويتم التقديم بالكلية وفق بعض الشروط العامة التي يجب أن تسري علي كل متقدم، وسوف نوفر لكم رابط تقديم كِلْيَة الملك فهد الأمنية.

تقديم كِلْيَة الملك فهد الأمنية

يعد تقديم كِلْيَة الملك فهد الأمنية من الأمور الاستعلامية الهامة التي يبحث عنها عدد هائل من المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية، ولكن يجب علي كل متقدم أن يقوم بالاطلاع علي شروط التقديم التالية قبل التقديم:

التقديم يكون لمواطني المملكة العربية السُّعُودية من حيث الأصل والمنشأ مع استثناء وحيد لمن نشأ من الوالد خلال مدّة خدمته بخارج المملكة.

أن يتميز المتقدم للكلية بخلو سجله الجنائي من أي أحكام جنائية تخل بالشرف والأمانة ويتمتع بحسن الأخلاق والسمعة.

أن يكون المتقدم من الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة سواء كان (طبيعي، شرعي) أو بواسطة نظام المقررات (طبيعي، إنساني).

يتم القبول في حالة إذا كان المتقدم لا يعاني أي مشكلات صحية أو عقلية تمنع انضمامه للكلية.

تقديم معادلة شهادات الثانوية التي تم الحصول عليها من خارج المملكة بواسطة وزارة التعليم.

الحد الأدنى للمعدل التراكمي لكل متقدم هو (80%) بمؤهل الثانوية العامة.

ألا يقل عمر خريج الثانوية بالمملكة عند بداية العام الدراسي بناءً علي بطاقة الهُوِيَّة الوطنية عن (17) عام ولا يزيد على (22) عام.

يشترط ألا يكون المتقدم متزوجًا من أجنبية.

يجب أن يجتاز كل متقدم المقابلات والاختبارات الشخصية التي تجري له واختبار اللِّيَاقَة البدنية.

كيفية التسجيل بكلية الملك فهد الأمنية

أشارات الكِلْيَة بأن التقديم متاح لجميع خريجي الثانوية الذين تتوافر بهم شروط التقديم الذي تم إعلانه من جانب الكِلْيَة، علي أن يتم التقديم إلكترونيا من الرابط التالي: أبشر توظيف، وهو الموقع الرسمي التابع للكلية التي يمكن التقديم بواسطتها لجميع الأفراد، علماً بأنه يتم استبعاد أي متقدم في حالة تسجيل بيانات عير صحيحة بمنصة أبشر توظيف.