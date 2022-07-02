اسعار الاضاحي 2022 في السعودية وكيفية حجز الأضحية بتطبيق الراجحي

لم يتبقى وقت كثير وسيأتي عيد الأضحى ولذلك فالمواطنين يتساءلون خلال هذه الفترة عن اسعار الاضاحي 2022 في السعودية ولا سيما بعد ارتفاع الأسعار الملحوظة والاضطرابات الاقتصادية الحادثة، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنوضح لكم تفاصيل هامة عن هذا الأمر.

اسعار الاضاحي 2022 في السعودية

اقترب عيد الأضحى كثيراً وأطلقت متاجر متعددة بالمملكة السعودية عروض وأسعار الأضاحي وتفاصيل تخص حجز الأضاحي، ومتى سيكون الاستلام ونحن الآن سنوضح إليكم أسعار الأضاحي وفقاً لكل مكان وهي كالآتي:

أسعار الأضاحي في لولو ماركت

أولاً لحم الخروف المحلي من 16 كيلو حتى 19 كيلو 1299 ريال.

خروف روماني من 16 كيلو حتى 20 كيلو 1399 ريال.

لحم التيس محلي الكامل من 12 كيلو حتى 15 كيلو 949 ريال.

الخروف البربري الكامل من 12 حتى 16 كيلو 749 ريال.

لحم العجل المحلي الكامل من 170 كيلو حتى 200 كيلو 799 ريال.

خروف ذكر نعيمي من 18 كيلو حتى 23 كيلو 1549 ريال.

الخروف الإسباني من 16 حتى 20 كيلو 1399 ريال.

أسعار الأضاحي بهايبر بنده

خروف نعيمي 23 كيلو 1949 ريال.

خروف بربري 10 كيلو 749 ريال.

التيس البربري 12 كيلو هذا أقل وزن 849 ريال.

عجل كامل للأضحية من 150 حتى 200 كيلو 7399 ريال.

سعر الخروف الرفيدي 11 كيلو هذا اقل شيء 849 ريال.

سعر الجمل الكامل من 150 كيلو حتى 200 كيلو 5,999 ريال.

أسعار الأضاحي ببنك الراجحي

سعر الخروف النعيمي 1495 ريال.

الخروف البربري 855 ريال.

الخروف السواكني 1150 ريال.

سعر الخروف الروماني 1080 ريال.

كيفية حجز الأضحية بتطبيق الراجحي

بإمكان المواطنين بالمملكة السعودية أن يقوموا بحجز الأضحيات عبر تطبيق الراجحي والا اتباع لبعض الخطوات التي تلزم لذلك وهي كالآتي: