الموارد البشرية السعودية تراجع قرار توطين هذه المهن المهمة وتؤكد أن سعودتها أمر غير حكيم.. حلول تفرح المقيمين

وأكد المختص خلال لقاء له ببرنامج " نشرة النهار " على قناة الإخبارية :" قرار توطين الـ 4 مهن لم يكن قرار حكيم 100% ، فمثلاً لو واحد قطاع خاص لديه 5 سكرتارية سيلغي الوظيفة ، لأنه فعلياً لا يٌفكر بطريقة علمية ، ويفكر فقط بطريقة تٌجارية ، لأن الـ 5 سكرتارية الذين لديه يكونوا فاهمين جميع الأعمال ومتنوعين ، وعارفين كيف ماشي الشغل ، فلما أنت بتغيره يكون ما يهمه ويشوف بديل مهنة أخرى وقد تكون لغير سعودي ".

وتابع حديثه قائلا :" السكرتير في أرض الواقع لا يؤدي أعمال السكرتارية ، فهو يؤدي عدد من الأعمال كمٌترجم ، ومسؤول عن الحسابات ، على حسب حجم العمل وتنوع المهنة ".

وأوضح المختص:" فأي مسمى وظيفي نادر جدا أن يؤدي نفس المهنة فبعيد عن السكرتارية لو جئنا بمحاسب نراه يؤدي الحسابات ومعها أعمال أخرى ، لأن المنشأة تكون صغيرة فلديها تنوع ".

ومضى قائلاً: " فالتوطين ليس بهذه البساطة ، فالمشكلة الأولى تم حلها وهي تقليص نسبة الوافدين في المهنة ، لكن الجزء الثاني ما تم حله وهو التحفيز لتعيين مواطنين ، لو أنت قلت النسبة 50% كنت سأضطر أن أُعين مواطنين لياخذون بالشغل وتسليم واستلام ، لكن تقول 100% كأنك تقول والله مشيتهم خليتهم ما تفرق " .

ولفت إلى أن الحل هو تقليص نسبة الـ 100% إلى نسبة أقل لتحفيز القطاع الخاص لتعيين مواطنين "