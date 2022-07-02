انت الان تتابع خبر الخطوط الجوية السعودية توجه صفعة قاسية للوافدين في المملكة وتصدر هذا الاعلان الصادم! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الآونة الأخيرة اصدرت الحكومة السعودية قرارا يقضي بتوطين بعض المهن واقتصارها على أصحاب الدولة فقط دون غيرهم، ومن بينها توطين مهن الطيران.

حيث ان منه التوطين هذه سوف تعمل على توفير عدد كبير من الوظائف أمام شباب وشابات السعودية كي تشجعهم على الدخول في سوق العمل واكتساب خبرات جديدة من اجل خدمة وطنهم الحبيب.

توطين مهن الطيران

حرصت مجموعة الخطوط الجوية السعودية على توطين بعض الوظائف حتى تحرص على مواكبة التطور الكبير الحادث في مجال الطيران، هذا احتفالاً بالفرص الواعدة التي وفرتها برامج ومبادرات الرؤية الخاصة بالمملكة العربية السعودية لعام 2030.

توطين مهن الطيرانتوطين مهن الطيران

وأصدر المدير العام لمؤسسة الخطوط الجوية السعودية “المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العُمر” أن مجموعة الخطوط العربية السعودية أستكملت توطين بعض الوظائف الواردة في القرار بنسبة 100 %، وسوف تسعي إلى تحقيق النسب التي تستهدفها الدولة بالوظائف الأخرى المذكورة في القرار قبل المدة المحددة.

كما أكد “العُمر” على قرار توطين مهن الطيران المرخصة، والذي يهدُف لتوفير أكثر من 4 آلاف فرصة عمل ووظيفة داخل قطاع الطيران، وأشار إلى حرص القيادة على تنمية رأس المال البشري وأيضاً رفع فرص مساعدتهم داخل المنظومة الأقتصادية عن طريق توفير عدد كبير من فرص العمل المحفزة للشباب والشابات داخل الدولة.

أشاد أيضاً إلى جهود الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تحت رئاسة ” المهندس أحمد بن سلمان الراجحي” وكذلك وزير النقل والخدمات اللوجستية “المهندس صالح بن ناصر الجاسر”، وجهود الهيئة العامة للطيران في تقوية فرص نمو وتطوير القطاع الجوي، من أجل تحقيق رؤية المملكة لـ 2030.

أضاف أيضاً أن الخطوط السعودية تحتوي على عدد كبير من الناقلين الجويين مثل “شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، طيران أدبل” وبلغت نسبة توطين مهنة مساعد قائد الطائرة داخل شركة الخطوط السعودية إلى 100 % من بداية عام 2020 م، ووصلت نسبة توطين مهنة قائد الطائرة إلى 85%.

قرارات الخطوط العربية السعودية

أردف العُمر أن الشركة اكملت في السابق توطين مهن المرحل الجوي والمضيف “للذكور” بنسبة 100%، وفي الفترة الأخيرة فتحت باب التقديم أمام الشبات للتوظيف في هذه المهن وتدريبهم بأعلى مستوي، الشركة تعمل على إنشاء تدريب مكثف للمتقديمن لعدد يصل إلى أربعين مواطن لإعدادهم لستلام وظائفهم في مهن مساعد قائد الطائرة داخل “طيران أديل”، ومن المتوقع وصول نسبة التوطين في هذه المهنة بعد توظيفهم إلى 64%.

توطين مهن الطيرانتوطين مهن الطيران

وأشار إلى ن الدور الذي تقوم به الشركات والوحدات الإستراتيجية، مثل “أكاديمية الأمير سلطان” الخاصة بعلوم الطيران والتي تقوم بإعداد وتأهيل القيادة الملاحية ومقصورة الطائرة وأيضاً موظفي العمليات الجوية عن طريق البحث عن أحدث برامج التدريب والأجهزة المتخصصة، إضافةً إلى الدور المحوري الخاص بالشركات السعودية لهندسة وصناعة الطيران وتوظين المهن الخاصة بصيانة المحركات والطائرات.

في السابق أطلقت الشركة والإكاديمية برنامج تدريبي بالمشاركة مع “سبارتن للطيران والتكنولوجيا العالمية، ويهدف البرنامج إلى تدريب عدد كبير من المواطنين على مدار السنوات القادمة، بجانب التوسع الكبير والتقدم الهائل في سير العمل داخل قربة الصيانة بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة والذي يعتبر من أكبر مشاريع قطاع الطيران على مستوي منطقة الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا.