انت الان تتابع خبر اتفرج قوات أمن سعودية تداهم شقة سكنية لعمالة وافدة .. وعند تفتيشها كانت المفاجأة! (فيديو) والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التجارة السعودية بالكشف قبل عدة اسابيع عن مداهمة للفرق الرقابية التابعة لها شقة سكنية لعمالة وافدة في منطقة الهفوف، كانت تتخذ منها وكرًا لتخزين العدسات الطبية والنظارات المغشوشة والمقلدة.

وفي كمين محكم، اظهر مقطع فيديو كمين محكم لرجال الشرطة، ف مداهمة للشقة السكنية، والتي عثروا فيها على اكثر "660 ألف نظارة وعدسة طبية مقلدة.

وعثرت الجهات الرقابية على "معدات للطباعة" غير مصرح بها، تؤثر على صحة وسلامة المواطنين.

وتم إحالة المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم، واستدعاء مالك المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

حرصاً على صحة وسلامة المستهلكين.. فرقنا الرقابية تُداهم شقة سكنية في الهفوف .. أُتخذت وكراً لتخزين العدسات الطبية والنظارات المغشوشة والمقلدة وضبطنا أكثر من 660 ألف قطعة، وملصقات تقليد لعلامات تجارية معروفة وتمت إحالة المخالفين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم. pic.twitter.com/dQQd0pjyRq