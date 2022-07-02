قرض منصة سلفة الفوري ويصل إلى 10000 ريال سعودي الخطوات بسهولة والشروط

تقدم منصة سلفة الدعم اللازم للمواطن السعودي في ظل الظروف البيئية الصعبة التي تمر بها المملكة العربية السعودية فإن المنصة تقدم للمواطنين السعوديين أسرع وأسهل تمويل دعم للمواطن وتعتبر سلفه من أهم المنصات التي تقدم قرض شخصي وفوري حيث إنها تقدم تمويل وقروض للمواطنين تمكنهم من الاستفادة وعمل مشروعات خاصة أو أي هدف آخر يرفع من المستوى الاجتماعي للمواطن السعودي وسوف نشرح لكم من خلال المقالة خطوات الحصول على 10000 ريال سعودي تمويل من منصة سلفه وأيضاً شروط التقديم عليه و أهم مزايا منصة سلفة للمواطن.

أهم المزايا من منصة سلفة للمواطن

منصة سلفة تقدم دعم مكون من تمويل مادي ومالي وقروض للمواطن السعودي وهو تمويل فوري وسريع والكثير من المزايا ويقدم التمويل مطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتميز قرض سلفة بسرعة الرد على الشخص المتقدم للتمويل بشكل فوري وسريع كما يتميز التمويل بالمرونة والإستجابة وإمكانية سداد الأقساط على قترات طويلة تصل إلى 6 أشهر، ومن أفضل مزايا منصة سلفه أنه لا يطلب منك تحويل الراتب أو كفالة خلال عملية السداد.

شروط التقديم على قرض سلفة الفوري

من أهم شروط منصة سلفة التي وضعتها للمواطن للتقديم على قرض المنصة الفوري وهي الآتية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لا يقل عمر طالب القرض عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

يعمل المتقدم بالقطاع الخاص قد أمضى مدة لا تقل عن 6 أشهر في عمله، وإذا كان يعمل بالقطاع الحكومي يكون قد أمضى مدة لا تقل عن 3 أشهر.

لا يزيد راتب المتقدم للتمويل عن 4000 ريال سعودي.

تحديد المبلغ المالي المطلوب تمويله حوالى 5000 ريال سعودي ويصل إلى 10000 ريال سعودي ويعتبر هذا المبلغ يتم صرفه للتمويل الفوري السريع.

الخطوات المتبعة للحصول على تمويل منصة سلفة بسهولة

يجب اتباع بعض الخطوات للحصول على تمويل منصة سلفة الفوري وتلك الخطوات بسيطة وسهلة وتتلخص في التالي: