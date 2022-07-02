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قرض منصة سلفة الفوري ويصل إلى 10000 ريال سعودي الخطوات بسهولة والشروط

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض منصة سلفة الفوري ويصل إلى 10000 ريال سعودي الخطوات بسهولة والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض منصة سلفة الفوري ويصل إلى 10000 ريال سعودي الخطوات بسهولة والشروط - ثقفني

تقدم منصة سلفة الدعم اللازم للمواطن السعودي في ظل الظروف البيئية الصعبة التي تمر بها المملكة العربية السعودية فإن المنصة تقدم للمواطنين السعوديين أسرع وأسهل تمويل دعم للمواطن وتعتبر سلفه من أهم المنصات التي تقدم قرض شخصي وفوري حيث إنها تقدم تمويل وقروض للمواطنين تمكنهم من الاستفادة وعمل مشروعات خاصة أو أي هدف آخر يرفع من المستوى الاجتماعي للمواطن السعودي وسوف نشرح لكم من خلال المقالة خطوات الحصول على 10000 ريال سعودي تمويل من منصة سلفه وأيضاً شروط التقديم عليه و أهم مزايا منصة سلفة للمواطن.

منصة سلفة تمويل فوري دون كفيل أو تحويل راتب
قرض منصة سلفة الفوري 1443

أهم المزايا من منصة سلفة للمواطن

منصة سلفة تقدم دعم مكون من تمويل مادي ومالي وقروض للمواطن السعودي وهو تمويل فوري وسريع والكثير من المزايا ويقدم التمويل مطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتميز قرض سلفة بسرعة الرد على الشخص المتقدم للتمويل بشكل فوري وسريع كما يتميز التمويل بالمرونة والإستجابة وإمكانية سداد الأقساط على قترات طويلة تصل إلى 6 أشهر، ومن أفضل مزايا منصة سلفه أنه لا يطلب منك تحويل الراتب أو كفالة خلال عملية السداد.

شروط التقديم على قرض سلفة الفوري

من أهم شروط منصة سلفة التي وضعتها للمواطن للتقديم على قرض المنصة الفوري وهي الآتية:

منصة سلفة أهم الشروط للحصول على التمويل السريع
أهم شروط سلفة للتمويل السريع
  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  • لا يقل عمر طالب القرض عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.
  • يعمل المتقدم بالقطاع الخاص قد أمضى مدة لا تقل عن 6 أشهر في عمله، وإذا كان يعمل بالقطاع الحكومي يكون قد أمضى مدة لا تقل عن 3 أشهر.
  • لا يزيد راتب المتقدم للتمويل عن 4000 ريال سعودي.
  • تحديد المبلغ المالي المطلوب تمويله حوالى 5000 ريال سعودي ويصل إلى 10000 ريال سعودي ويعتبر هذا المبلغ يتم صرفه للتمويل الفوري السريع.

الخطوات المتبعة للحصول على تمويل منصة سلفة بسهولة

يجب اتباع بعض الخطوات للحصول على تمويل منصة سلفة الفوري وتلك الخطوات بسيطة وسهلة وتتلخص في التالي:

  1. الدخول إلى الموقع الرسمي منصة سلفة الإلكترونية السعودية.
  2. تسجيل الدخول على حساب المستخدم أو إنشاء حساب جديد.
  3. تحديد المبلغ الذي يمكن سداد القرض أو التمويل عن طريقه كما أيضاً يتم تحديد فترة السداد.
  4. تسجيل كافة البيانات المطلوبة والتأكد من إرفاق معظم المستندات المطلوبة.
  5. الموافقة على كافة الشروط والأحكام.
  6. اختيار طريقة السداد على فترة السداد.
  7. مراجعة كافة البيانات، والضغط على طلب التمويل الآن.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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