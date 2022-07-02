تمويل حتى 300 ألف ريال بدون كفيل ورسوم إدارية للسعودين والمقيمين وبشروط ميسرة مقدم من شركة اليسر للتمويل. والتي تقدم عروضًا مميزة على خطط التمويل التي تُناسب احتياجات كل عميل على حدى. بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. تأسست الشركة عام 1990 وهي أحد شركات عبد اللطيف العيسى. تقدم حلول التمويل المبتكرة ومنها تمويل الإجارة للسيارات، وتمويلات مصغرة مناسبة لاحتياجات العملاء الشرائية وتمويلات السلع الاستهلاكية وغيرها.

تمويل حتى 300 ألف ريال بدون كفيل

وفرت شركة اليسر تمويل التورق: وهو عبارة عن منتج تمويلي يتيح الحصول على تمويل شخصي بقيمة 300 ألف ريال عن طريق اليسر بأقساط مُيسرة بالمزايا الآتية :

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومجاز من الهيئة الشرعية للشركة.

لا يتطلب وجود ضامن .

لا يوجد رسوم إدارية.

تستطيع السداد على أقساط شهرية لمدة 5 سنوات.

يوجد هامش ربحي تنافسي.

شروط تمويل التورق شركة اليسر

تمويل التورق مقدم للسعوديين والمقيمين على السواء بالشروط الآتية:

أن يكون عمر المتقدم السعودي والمقيم من 22 عام حتى 60 عام وقت التقاعد والعسكري حسب سن التقاعد.

يكون راتبك الشهري يبدأ من 5000 ريال.

لا تقل مدة عملك عن ثلاثة شهور وتطبق الشروط والأحكام.

المستندات المطلوبة للتمويل

الهوية الوطنية أو صورة من هوية المقيم.

تعريف بالراتب.

كشف حسابك البنكي لأخر ثلاث شهور.

التواصل مع شركة اليسر

هاتف: 4794444

العنوان الوطني: شركة اليسر للإجارة والتمويل/ 6847 جبل الذبياني – الضباط / وحدة رقم 3 / الرياض 12627 – 4808 / المملكة العربية السعودية

الموقع الإلكتروني: https://alyusr.com.sa

الشركة مرخصة وخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي.

حساب تمويل اليسر

يوجد أمثلة تقريبية لحساب قسط التمويل على النحو الآتي:

مبلغ تمويلي 70,000 ريال مدة الاستحقاق 5 سنوات معدل النسبة السنوي هو 25.89%، مبلغ القسط الشهري 1983.

مبلغ تمويلي 40,000 ريال مدة الاستحقاق 4 سنوات معدل النسبة السنوي هو 26.60%، مبلغ القسط الشهري 1300.

مبلغ تمويلي 20,000 ريال مدة الاستحقاق 3 سنوات معدل النسبة السنوي هو 27.33%، مبلغ القسط الشهري 789.

هذا مجرد أمثلة توضيحية لطريقة حساب قيمة القسط الشهري، ولكنه مختلف من فرد لأخر حسب احتياجات العملاء المالية، وحسب الوضع المالي لكل فرد. فقد يختلف معدل النسبة السنوي باختلاف المبلغ و فترة الاستحقاق ودرجة الائتمان لكل عميل.