شروط الأهلية من حساب المواطن ورقم شكاوي مستفيدي الدعم المادي

برنامج حساب المواطن أوضح على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن على أن سوف يتم إيداع الدعم الشهري لمستفيدي حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية ابتداء من يوم الأحد الموافق 10 يوليو الجاري 2022م وهذا لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين المستحقين المكتملة طلباتهم داخل البرنامج، حيث أن سوف يتم تقديم هذا الدعم لعائل الأسرة أو رب الأسرة، وبناءا على ذلك يمكن الاستعلام عن الدخل المالي الخاص بالأسرة، وعدد أفرادها وأعمار التابعين، وأضاف إلى ذلك أن الدعم المادي سوف يقوم للمواطنين السعوديين بشكل منتظم، وبناءا على ذلك سوف يتم الصرف يوم 10 من كل شهر ميلادي فعلى، حيث أن سوف يتم تقديم الصرف يوم أو تأخيره يوم وهذا إذا وافق عطلة رسمية يومي الجمعة والسبت.

رقم حساب المواطن للتواصل :

يمكن تقديم الشكاوى الخاصة بالمواطنين على الرقم الرسمي 19912 من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 10 مساءاً . يمكن تسجيل الشكاوى من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي ببرنامج حساب المواطن. يمكن من خلال الموقع الإلكتروني وكافة المعلومات الخاصة برب الأسرة السعودية .

شروط الأهلية من حساب المواطن:

يجب على المستفيد أن يكون سعودي الجنسية. يجب على المستفيد أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة، لأكثر من 90 يوماً خلال الـ 12 شهراً. يستثني من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية. يجب على المستفيد أن يكون حامل بطاقات التنقل. يجب على المتقدم أن لا يتواجد داخل اي من الإيواء الحكومية أو السجون بالمملكة. يجب على المستفيد أن توافق جميع البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة. تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

بالإضافة إلى ذلك أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي قد بلغ حوالي 17 مليون ريال سعودي، وبناءا على ذلك أن يكون إجمالي المستفيدين الرئيسيين منذ انطلاقته أكثر من 118 مليار ريال سعودي، منها مليار و27 مليون ريال تعويضات، وهذا تعويضات عن الدفعات الماضية، وأضاف إلى ذلك أن عدد أرباب الأسر السعودية المستحقة أكثر من 1.9 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته المئوية 94% حيث أن عدد التابعين حوالي 8.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم المادي الشهري لمستفيدي حساب المواطن، وأضاف إلى ذلك أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 124 ألف مستفيد وتابع شملهم، ولذلك المشكلين تصل نسبتهم المئويه تصل إلى 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين المستحقين من الدعم المادي الشهري.