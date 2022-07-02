نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 الشروط وطريقة تحديث البيانات| طلبك تحت الدراسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم عبر موقعكم المفضل ثقفني ومن خلال هذا المقال رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443، وما هي شروط الضمان الاجتماعي المطور وآلية تقديم اعتراض على نتائج استحقاق الأهلية، وما هي طريقة تحديث البيانات، كل هذا وأكثر سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال بالتفصيل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بدور كبير في توصيل الدعم لمستحقيه من خلال تفعيل العديد من برامج الدعم والحماية الاجتماعية، ويعد برنامج الضمان الجديد من أهم هذه البرامج التي تساعد بشكل كبير في رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً، ومنذ أن تم الإعلان عن برنامج الضمان المطور وبدأ التساؤل عن كيفية التسجيل في الضمان وطريقة تحديث البيانات وهذا ما سوف نتعرف عليه في الفقرات القادمة.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يتم التسجيل في نظام الضمان المطور الجديد إلكترونياً عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa، والتي تم إنشائها خصيصاً للتسجيل في الضمان الجديد، وتوجد لجان تابعة لوزارة الموارد البشرية تقوم بمراجعة هذه الطلبات وفرزها وتطبيق شروط الاستحقاق عليها، ومن تتوفر فيه شروط استحقاق الضمان المطور يتم إرسال رسالة نصية له عبر الجوال الخاص به تفيد بذلك، ويتم صرف الدعم وإدراج اسمه ضمن المستفيدين في الشهر التالي من القبول.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443

لكي يتحصل المتقدم على الدعم المخصص للضمان ويتم قبوله ضمن المستفيدين لابد أن تتوفر فيه بعض الشروط، وأهم هذه الشروط أن يكون الدخل الشهري للأسرة الضمانية أو الفرد لا يعلو عن الحد المحتسب لراتب الضمان، ويشترط ألا يكون مقيم داخل أحد دور الرعاية والإيواء، وأن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تحديث البيانات الخاصة به باستمرار، مع الالتزام بالتسجيل في منصات العمل المعتمدة بالنسبة للشباب القادر على العمل، وإلا يكون مالكاً لأصول ذات قيمة عالية.

طريقة تحديث البيانات في الضمان المطور

تطلب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديث بيانات المستفيدين باستمرار. ويتم تحديث البيانات عن طريق تسجيل الدخول على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية. ثم النقر على أيقونة بياناتي ومنها يتم تحديث البيانات المطلوبة ورفع الجديد من المستندات والنقر على حفظ.

آلية تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية

في حالة رفض قبول الأهلية فيمكن تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية في مدة ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان النتائج. ويتم تقديم الاعتراض إلكترونياً من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية. كما يمكن التواصل على الرقم الموحد 19911، إليكم الآن طريقة تقديم الاعتراض وهي كالتالي:-