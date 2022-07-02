رابط حجز موعد التأهيل الشامل برقم الهوية

تعد خدمة حجز موعد التأهيل الشامل والاستعلام عن موعد الحجز حيث تعتبر هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتيح للعملاء تحديد موعد إلكترونيًا للتأهيل الشامل، وإرفاق تقرير إلى فرع الموارد البشرية الخاص بالمستفيد، للمساعدة المالية لذوي الإعاقة من برنامج التأهيل الشامل، حيث يمكن للمستفيدين التحقق من مواعيدهم عبر الموقع الإلكتروني، وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو حجز موعد التأهيل الشامل والاستعلام عن موعد الحجز.

حجز موعد التأهيل الشامل

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية حجز موعد شامل للمؤهلات بعد الانتهاء من عملية التسجيل الشامل للمؤهلات، وذلك للقيام بما يلي:

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لإدارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لخدمة الزيارة الإلكترونية.

انقر فوق رمز بدء الخدمة.

املأ تفاصيل التالية:

رقم الهوية / رقم الإقامة.

رقم هاتف المالك.

مالك الموعد الاسم الأول والأخير.

انقر فوق الزر “التالي”.

يختار العميل معلومات لتكملة حجز:

تحديد القطاع (التوظيف / مكتب الضمان الاجتماعي).

حدد مدينة الفرع والفرع المناسب لك.

حدد تفاصيل الحجز (تاريخ / تاريخ الزيارة).

يقوم المستخدم بإدخال رمز التحقق ويختار الحجز.

أدخل رمز التحقق المرسل من أبشر

أدخل رمز التأكيد.

اضغط على كلمة “احجز زيارة”.

سوف يتم حجز زيارة للمستخدم بسهولة وستظهر رسالة حجز وسيتم أيضًا إرسال رسالة نصية.

الاستعلام عن موعد الحجز التأهيل الشامل

تسمح هذه الخدمة الاستعلام عن مواعيد التأهيل للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

ادخل على رابط الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الحجز الإلكتروني.

أضف رقم الهوية الوطنية / رقم الإقامة الخاص بالمستفيد في الحقل المخصص لذلك.

انقر فوق مربع البحث.

يتم عرض جميع التفاصيل التابعة للحجز عبر موقع الفرع حيث يمكن للعميل طلب إعادة إرسال للتفاصيل الخاصة بالحجز عن طريق إرسال الرسائل القصيرة.