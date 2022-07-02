نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هم المستبعدين من التأهيل الشامل وشروط التسجيل لذوي الإعاقة في المقال التالي
في الآونة الأخيرة زادت عمليات البحث عن سؤال من هم المستبعدين من التأهيل الشامل ؟، حيث تشهد الحكومة السعودية تطوراً تقنياً مستمراً وتحقيقاً لرؤية السعودية 2030، فقد تم إطلاق العديد من البرامج الخيرية من بينها، فيعد برنامج التأهيل الشامل الذي يستهدف بشكل خاص الأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم طلبات المساعدة المالية الشهرية على أساس مشروط، وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو من هم المستبعدين من التأهيل الشامل؟
من هم المستبعدين من التأهيل الشامل
إذا كنت تتساءل عن فئات الاستثناءات من برنامج التأهيل الشامل، وإذا تم استبعادك من المؤهلات الشاملة ، فهي كالتالي:
- يكون الشخص غير مؤهل في حالة الوفاة.
- الاستبعاد من إعادة التأهيل الشامل في حالة الشفاء من المرض.
- إذا استمر وجود الشخص المعوق في مستشفى حكومي أو مركز طبي خاص لأكثر من 6 أشهر على نفقة الدولة.
- في حال خروج المستفيد من المملكة.
- عند حصول المستفيد على راتب يزيد عن 400 ريال سعودي.
- يجب أن يكون عمرك 45 عامًا أو أكثر.
- إذا كانت إعاقة المريض لا تتوافق مع برنامج إعادة التأهيل الشامل.
شروط التسجيل في التأهيل الشامل
تميزت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وخاصة خدمة المساعدة المالية لذوي الإعاقة، عن برنامج التأهيل الشامل ببعض الفئات التي يمكن أن تتقدم للتأهيل الشامل وهي :
- يشترط أن يكون مسجلاً بالوزارة وتقييم إعاقته.
- يجب أن يكون نوع الإعاقة من ضمن الإعاقة المقبولة في برنامج المساعدة المالية للإعاقة.
- ألا يتجاوز إجمالي الدخل الشهري للفرد الخاضع للأهلية الشاملة 4000 ريال للمستفيد.
- لا يجوز للمستفيد قضاء أكثر من 6 أشهر في مركز طبي أو إعادة تأهيل حكومي سنويًا.
- من شروط القبول في الاختبار أن يكون للمستفيد محل إقامة دائم في المملكة.
- ألا يكون من المستفيدين من خدمات الإيواء بمراكز المقاطعات.
- ألا يزيد عمر المتلقي وقت الإعاقة عن 45 سنة.
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