من هم المستبعدين من التأهيل الشامل وشروط التسجيل لذوي الإعاقة

في الآونة الأخيرة زادت عمليات البحث عن سؤال من هم المستبعدين من التأهيل الشامل ؟، حيث تشهد الحكومة السعودية تطوراً تقنياً مستمراً وتحقيقاً لرؤية السعودية 2030، فقد تم إطلاق العديد من البرامج الخيرية من بينها، فيعد برنامج التأهيل الشامل الذي يستهدف بشكل خاص الأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم طلبات المساعدة المالية الشهرية على أساس مشروط، وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو من هم المستبعدين من التأهيل الشامل؟

من هم المستبعدين من التأهيل الشامل

إذا كنت تتساءل عن فئات الاستثناءات من برنامج التأهيل الشامل، وإذا تم استبعادك من المؤهلات الشاملة ، فهي كالتالي:

يكون الشخص غير مؤهل في حالة الوفاة.

الاستبعاد من إعادة التأهيل الشامل في حالة الشفاء من المرض.

إذا استمر وجود الشخص المعوق في مستشفى حكومي أو مركز طبي خاص لأكثر من 6 أشهر على نفقة الدولة.

في حال خروج المستفيد من المملكة.

عند حصول المستفيد على راتب يزيد عن 400 ريال سعودي.

يجب أن يكون عمرك 45 عامًا أو أكثر.

إذا كانت إعاقة المريض لا تتوافق مع برنامج إعادة التأهيل الشامل.

شروط التسجيل في التأهيل الشامل

تميزت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وخاصة خدمة المساعدة المالية لذوي الإعاقة، عن برنامج التأهيل الشامل ببعض الفئات التي يمكن أن تتقدم للتأهيل الشامل وهي :