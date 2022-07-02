نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة عيد الأضحى 2022 السعودية للقطاع الحكومي والخاص والبنوك في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتزامن مع اقتراب قدوم عيد الأضحى المبارك بدأ البحث من قبل الكثيرين حول المملكة عنموعد إجازة عيد الأضحى 2022 السعودية لكي يتعرفون على موعد بدأها ومتى نهايتها أيضًا، فتلك العطلة مدفوعة الأجر لكافة القطاعات سواء كانت عامة أو خاصة أو البنوك أيضًا ولكن هناك مجموعة من الفروع الخاصة بالبنوك مستثناة من تلك الإجازة نظرًا لتكدس السكان وأيضًا لتقديم خدمات متنوعة لكافة الحجاج.

موعد إجازة عيد الأضحى 2022 السعودية

الحكومة السعودية تمنح كافة موظفي المملكة إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى لكي يحتفلون مع ذويهم بها، لذا يتساءل عن موعدها بالنسبة موظفي القطاع العام حيث ستبدأ وفقًا لتحديد الجهات المختصة يوم 5 ذي الحجة الموافق 4 يوليو لعام 2022 وتستمر تلك العطلة حتى 13 ذي الحجة الموافق بتاريخ الميلادي 12 يوليو لعام 2022 وبعدها يعودون للعمل مرة أخرى لكي ينجزون كافة مهامهم بعد انتهاء العيد.

اجازة عيد الأضحى للبنوك

حدد البنك المركزي السعودي إجازة عيد الأضحى بالنسبة لبنوك المملكة مع استثناء بعض الفروع وهي المتواجدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة لأنها تُقدم خدمات لحجاج بيت الله الحرام وأيضًا مكتظين بالسكان، وستبدأ عطلة العيد بتاريخ 9 ذي الحجة الموافق 8 يوليو وسوف تستمر حتى 13 ذي الحجة الموافق بتاريخ الميلادي 12 يوليو لعام 2022 وتلك الإجازة مدفوعة الأجر.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

ستبدأ عطلة العيد بالنسبة للقطاع الخاص بالسعودية بتاريخ 9 ذي الحجة والموافق بتاريخ الميلادي 8 يوليو وسوف تستمر حتى 13 ذي الحجة وهذا يوافق بتاريخ الميلادي 12 يوليو لعام 2022، وتلك الإجازة مدفوعة الأجر لكافة موظفي المملكة العربية السعودية.

موعد عيد الأضحى المبارك 2022

عيد الأضحى هو من أهم المناسبات الدينية التي ينتظرها جميع المسلمين حول بقاع العالم المختلفة، فهو أحد العيدين ويتم الاحتفال بيه كاحتفاء برؤيا سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، حيث عقب تحري الهلال أعلنت الدول عن أول أيام العيد والذي سيوافق تاريخ 9 يوليو ولكن بعض الدول أعلنت أنه سيكون يوم 10 يوليو وبهذا يكون يوم عرفة بالنسبة لتلك الدول يوم 9 يوليو وهي دولة إندونيسيا ، وبروناي، وماليزيا، باكستان، الجالية الإسلامية في طوكيو، الجالية الإسلامية في هونغ كونغ.