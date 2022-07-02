مواقيت دوام فروع الجوازات خلال عيد الأضحى المبارك 1443

مواقيت دوام فروع الجوازات خلال عيد الأضحى، صرحت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن مواقيت الدوام الرسمية لمصلحة الجوازات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ويتم تنفيذ ذلاك بداية من يوم الأحد وحتى يوم الخميس، وفي كافة فروع مصلحة الجوازات التي تشمل مجمعات تجارية متعددة، وذلك إن دل فإنما يدل على أهمية مصلحة الجوازات الكبيرة والتي تتميز بها المصلحة عن غيرها، وهذا لما تقدمة مصلحة الجوازات من خدمات هامه، وسوف نطلعكم على المواعيد الكاملة لدوام مصلحة الجوازات في المملكة.

المصلحة العامة للجوازات في السعودية:

تعد المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية أحد القطاعات الحكومية العاملة، والتي تتبع وزارة الداخلية في المملكة، والتي تم إنشائها في 5 من ذي القعدة لعام 1380 من الهجرة، كما أن المقر الرئيسي لها يوجد في العاصمة السعودية الرياض حتى الآن، وتعمل المصلحة على تقديم الكثير من الخدمات للمواطنين، ومنها: “إصدار الجواز السعودي / الإقامة في المملكة / وتأشيرات الدخول والخروج من المملكة / ترتيب وتنظيم سفر المواطنين للخارج”.

مواقيت دوام فروع الجوازات خلال عيد الأضحى:

أعلنت المصلحة العامة للجوازات في السعودية عن جدول يشمل جميع مواعيد العمل خلال فترة العيد 1443، والتي تبدأ دوامها في تمام الساعة 7.30 ص وحتى 12.30 ظهرًا، وهذا يبدأ تنفيذه من يوم الأحد وحتى يوم الخميس داخل كافة الفروع، وجاءت مواعيد عمل الفروع التابعة للمديرية العامة للجوازات كالتالي: