نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 ألف مساعدة مالية لكل المواطنين من مؤسسة زايد الخيرية 2022 في خطوات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مساعدة مالية من مؤسسة زايد التي تعتبر واحدة من المؤسسات التي تقدم الأعمال الخيرية والتي يستفيد بها عدد كبير من أبناء الوطن في مناطق مختلفة، وهذا العمل السامي الأهداف سعت حكومة دولة الإمارات على تحقيقه للمواطنين على أكمل وجه ممكن، لذلك سوف نتعرف على أهم الأمور المتعلقة بهذه المساعدات في التقرير التالي.

رابط تقديم طلب مساعدة مالية تصل ل 20 ألف من مؤسسة زايد الخيرية zayedchf.gov.ae

فكرة عمل مؤسسة زايد

يعد العمل الخيري والتطوعي جزء لا يتجزأ من منظومة الجمعيات الخيرية الموجودة في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تحقيق حياة كريمة لكل المواطنين المستفيدين، وقد حرصت مؤسسة زايد على تقديم المساعدات الإنسانية المتنوعة ومنها المساعدة المالية لكي تسهل على المواطن مواجهة ظروف المعيشة الصعبة وغلاء الأسعار الموجود، وتقع مؤسسة زايد في إمارة أبوظبي ولها العديد من الإنجازات الكبيرة الشأن، وتقدم للمواطنين عدد كبير من الخدمات، وتحرص على تيسير طريقة التسجيل في المؤسسة وطلب الحصول على المساعدة بسرعة عالية.

نبذة عن مؤسسة زايد الخيرية

بدء عمل مؤسسة زايد الخيرية في إمارة أبوظبي منذ أغسطس 1992م، وكانت ولا تزال مؤسسة خيرية غير حكومية وغير ربحية.

تم تخصيص وقف يعود ريعه على كافة مشاريع المؤسسة وأنشطتها وفعالياتها الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات وخارجها، كما هدفت المؤسسة إلى توجيه عدة استثمارات وأعمال خاصة بتنفيذ مشاريع وبرامج تهدف لخدمة القطاع الصحي والتعليمي وتطوير البنية التحتية في عدد من الدول النامية.

تقدم المؤسسة كذلك عدداً من المساعدات بمختلف أنواعها للمحتاجين داخل الإمارات وخارجها، فهي تحرص على عدم التفرقة بين أبناء الوطن الواحد والقارة الواحدة والعالم الواحد، لذلك تم اعتبارها واحدة من أفضل جمعيات و مؤسسات الإمارات الخيرية في العالم بشكل عام.

تقديم طلب مساعدة من مؤسسة زايد الخيرية

سهلت مؤسسة زايد الخيرية طريقة تقديم طلب مساعدة عبر الموقع الإلكتروني التابع لها، ويتيح لك الحصول على الموافقة الحصول على عدد كبير من المساعدات، وتتم خطوات التقديم كما يلي: