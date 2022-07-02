نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قدم للحصول على مسكن مناسب من دعم سكني وموافقة والشروط وخطوات التقديم في المقال التالي
يسال الكثير من المواطنين ذو الدخل المنخفض ومحدودي الدخل عن كيفية الحصول على سكن مناسب من دعم سكني والذي تتيحه المملكة لكل اسرة تحتاج الى سكن، ومن خلال مقالي سوف نوضح بالخطوات كيفية التقديم وطلب دعم سكني للحصول على وحدة سكنية ونوضح كذلك شروط الحصول على دعم سكني،حيث أوضحت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية تفاصيل التسجيل في دعم سكني 1444، للحصول على مسكن مناسب، وأشارت الوزارة بأنه يتم التسجيل للحصول على الدعم بصورة إلكترونية وبدون الحاجة إلى زيارة المقر الرئيسي للوزارة في السعودية أو أحد الهيئات الحكومية التابعة لها، وأكدت الوزارة بأنه يتم الحصول على الدعم بشرط توفير مجموعة من الشروط والضوابط الخاصة بالدعم والتي حددتها وزارة الإسكان، ويتشكل الدعم في صورة توفير مكان مناسب للسكن، حرصًا من وزارة الإسكان السعودية على حصول جميع مواطني المملكة العربية على مسكن مناسب للحصول على حياه كريمة، وتقوم الوزارة بتقديم الدعم لأكبر عدد ممكن من المواطنين طبقًا لدرجة استحقاقية مقدمي طلبات الحصول على الدعم.
شروط التقديم والحصول على دعم سكني:
لكي يتمكن المواطن السعودي من الحصول على دعم سكني بعد انتشار العديد من الشائعات حول توقف صرف الدعم، يمكن الحصول عليه بمجرد الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة، فقد أكدت وزارة الإسكان السعودية على الراغبين في الحصول على الدعم يجب التسجيل ويتم قبول الطلب طبقًا لمجموعة من الشروط التي حددتها الوزارة، والتي تتمثل في التالي:
- يشترط أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية.
- كما يشترط أن تكون أفراد عائلة المتقدم من مقيمي المملكة العربية السعودية.
- يكون عمر الشخص المتقدم بحد أدنى 25 عام ولا يقل عن ذلك.
- كما يشترط أن لا يمتلك المتقدم سكن حكومي.
- ويشترط أن لايمتلك المتقدم لمسكن ملائم لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
- وكذلك يمكن حصول ابناء الوالد المتوفي التقديم للحصول على سكن.
- ويشترط أن يكون المتقدم المعيل للأسرة الزوج أو الأب.
- وكذلك يمكن للمرأة تقديم طلب الحصول على سكن بشرط أن تكون أم أو زوجة.
كيفية التقديم على طلب دعم سكني :
- ادخل على رابط الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان السعودية.
- ثم تقوم بتسجيل الدخول في الموقع من خلال النقر على كلمة تسجيل الدخول وكتابة البيانات المطلوبة التي تتضمن اسم المستخدم أو كلمة المرور والنقر على كلمة تسجيل الدخول.
- ثم عليك بإنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب خاص بالمستفيد.
- ثم تقوم بالاطلاع على الشروط الخاصة بالخدمة والتي حددتها الوزارة.
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- ثم تقوم بكتابة بيانات العائلة في المكان المخصص لها.
- التأكد من الإجابة على كل الأسئلة التي تُطرح أثناء التسجيل.
- ثم تقوم بفتح صحفة جديدة لاستكمال بيانات التسجيل.
- ثم عليك بتحديث الحساب.
- بعد ذلك يقوم الفرد المتقدم بتفعيل الحساب الخاص بك وتأكيده في برنامج سكني.
- التأكد من إدخال كافة البيانات بشكل صحيح
- كتابة بيانات المستوي التعليمي للمتقدم.
- ثم عليك بملء وإدخال فترة الإقامة بالخارج.
- اختيار إذا كان المتقدم من أحد مستفيدي سكني أو لا.
- كتابة رقم الهاتف المحمول للمستفيد.
- ثم عليك بملء وإدخال بيانات عنوان البريد الإلكتروني للمستفيد.
- ثم تقوم بالضغط على ايقونة تقديم.
- انتظر سوف تقوم الوزارة بدراسة الطلب وفي حالة الموافقة علية يتم تحديد برنامج الدعم المناسب للمتقدم.
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