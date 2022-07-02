نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة اعتماد طريقة الاستعلام عن الراتب ورصيد المدفوعات الحكومية وطريقة الإسترداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة اعتماد هي منصة حكومية سعودية تم إنشائها بهدف تقديم الخدمات المختلفة للجهات الحكومية أو القطاع الخاص من الموردين والمقاولين وغيرهم، وتتولى المنصة إدارة العقود والمدفوعات والميزانيات ومتابعة الحقوق المالية للجهات المسجلة وغيرها الكثير من الخدمات.

ما هي منصة اعتماد

منصة اعتماد هي منصة موحدة لتقديم حلول رقمية كاملة للربط بين جميع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وذلك لتسهيل التواصل بينهم والدفع بطرقة سهلة وسريعة.

وتقدم المنصة خدمة الدفع لكثير من الجهات، على سبيل المثال إذا كنت مقاول تقوم بتنفيذ مشاريع لوزارة الصحة، فيمكنك ابرام العقد وعقد المعاملة بالكامل عبر المنصة، وسوف تتسلم أموالك أيضًا عبر المنصة بكل سهولة.

أيضًا إذا كان لك مدفوعات حكومية في أي قطاع حكومي يمكنك أن تستعلم عنها من منصة اعتماد، وفي بعض الحالات يكون لك مدفوعات حكومية بالفعل، مثل وجود رصيد خاص بك في وزارة الداخلية، فيمكنك استرداد تلك الأموال من خلال المنصة.

خطوات الاستعلام عن الراتب منصة اعتماد

ادخل على منصة اعتماد.

اختر اعتماد أفراد .

اختر الاستعلام عن الراتب والمستحقات.

استخدم اسم المستخدم ورقم المرور الخاص بمنصة النفاذ الوطني الموحد وسجل الدخول.

إذا كنت تقوم بالتسجيل في منصة اعتماد لأول مرة فقم بإنشاء حساب جديد.

ادخل رقم هاتفك وبريدك الإلكتروني، وقم بالموافقة على شروط الخدمة.

ادخل رقم التحقق الذي سيصلك على الجوال، واضغط على زر التحقق.

بعد تسجيل دخولك بنجاح ستجد مربع أعلى يسار الشاشة.

اضغط عليه واختر ” رواتب الأفراد”.

منصة اعتماد خطوات الاستعلام عن رصيد المدفوعات الحكومية

اتبع نفس الخطوات السابقة للدخول على منصة اعتماد عبر بوابة نفاذ.

من المربع الموجود أعلى يسار الشاشة اختر ” المدفوعات الحكومية.

اختر رصيد خدمات وزارة الداخلية.

عند الضغط عليها سيحيلك لصفحة البحث.

اختر إما البحث برقم المستفيد أو رقم العميل.

اختر القطاع الحكومي، واضغط على بحث.

إذا كان لك رصيد متقى لدى إحدى قطاعات وزارة الداخلية سوف يظهر أمامك.

منصة اعتماد طريقة استرداد المدفوعات

إذا كان لد رصيد لدى إحدى قطاعات وزارة الداخلية، فستجد جميع تفاصيل الرصيد داخل ملف إكسل.

قم بتحميل هذا الملف وفتحه.

ابحث عن اسم المصرف الذي قمت بالدفع من خلاله، والخدمة المرتبطة بقيمة المدفوعات.

افتح تطبيق المصرف الموجود على جوالك وافتح حسابك.

من حسابك اختر سداد الفواتير، ثم اختر خدمة المدفوعات الحكومية والاسترداد.

اختر من المفوتر نفس الخدمة المرتبطة بالأموال المستردة.

ثم اذهب لاسفل الصفحة واختر ” غير مسجل” وادخل هوية المستفيد ثم اضغط على زر “استمرار”.

قم بعد ذلك بالضغط على “تأكيد”.

ستظهر رسالة ” تم طلب الاسترداد.

سوف يظهر مبلغ الاسترداد في حسابك في خلال 3 أيام من تقديم الطلب.

وبذلك نكون قد شرحنا لكم طريقة الاستعلام عن الراتب عبر منصة اعتماد لمعالجة المدفوعات، وأيضًا طريقة استرداد أي رصيد أموال خاص بك سواء في وزارة الداخلية أو غيرها من الجهات.