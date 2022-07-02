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كلية الملك فهد الامنية شروط القبول ثانوي ، أعلن الحساب الرسمي علي تويتر لعمادة التقديم والقبول التابعة لكلية الملك فهد الأمنية يوم الخميس الموافق 30 – 6 – 2022 م ، عن فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة بالدورة السادسة والستون رقم 66 بكلية الملك فهد الأمنية دفعة ضباط ، علي أن يتم التقدم من خلال منصة أبشر توظيف التابعة لوزارة الداخلية السعودية عبر الرابط ⁦https://www.jobs.sa⁩ ، ومن خلال فقرات مقال اليوم نستعرض لحضراتكم شروط التقديم علي دورة بكالوريوس العلوم الأمنية من كلية الملك فهد ، والذي يبدأ من السبت 2-7-2022 الموافق 3-12-1443 هـ وحتي يوم الخميس المقبل 8 – 12 – 1443 هـ عبر رابط منصة أبشر وظائف. كلية الملك فهد الامنية شروط القبول ثانوي شروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية ضباط وفق المنشور علي حساب كلية الملك فهد الأمنية بمنصة التواصل الاجتماعي تويتر ، يبدأ التقديم لحملة مؤهل الثانوية العامة.

ليبدأ قبول الطلاب للثانوي بالدورة رقم 66 الضباط من بكالوريوس العلوم الأمنية .

ويستمر التقديم من خلال رابط منصة أبشر توظيف خلال الفترة من السبت 3 إلي الخميس 8 – 12 – 1443 هـ.

ويجب علي المتقدمين استيفاء الشروط اللازمة للتقديم الموجود علي بوابة القبول والتسجيل المركزي. تقديم كلية الملك فهد الأمنية للثانوي شروط تقديم خريجي الثانوية بكلية الملك فهد الأمنية شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية للثانوي المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة. أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية. حصول المتقدم علي شهادة إتمام الثانوية العامة من المملكة أو معدلة وزارة التعليم السعودي للشهادات الصادرة من الخارج. كذلك ، يشترط حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. لا يقل طول المتقدم عن 168 سم. يشترط اجتياز الامتحانات التقويمية والمقابلة الشخصية. المتقدم غير متزوج من أجنبية. توافر أي شروط أخرى تضعها الكلية. الإجراءات العامة للقبول في كلية الملك فهد في البداية يتم الإعلان الأولي للتقدم واختبارات القياس والتقويم.

ثم تقوم الكلية بالإعلان عبر مختلف وسائل الإعلام وفي موقع الكلية على الإنترنت عن البدء في توزيع استمارة طلب الالتحاق الأولي.

يتم تحديد الشروط الواجب توفرها في المتقدم ، و مواعيد اختبار قياس القدرات العامة والقبول والمراجعة والوثائق المطلوبة.

بعد ذلك ، يجري استقبال الطلبة وفق جدول زمني معين، ويغلق باب القبول حين يتجاوز العدد خمسة أضعاف المطلوب.

الخطوة التالية هي الإعلان عن قائمة المقبولين مبدئياً وفق قواعد الكلية وتعلن من خلال البوابة الرسمية للكلية ومن خلال وسائل الإعلام.

المرحلة التالية هي توقيع الكشف والفحص الطبي علي المرشحين مبدئياً ، ثم تجري لهم مقابلة شخصية.

يلي ذلك إجراء اختبار اللياقة البدنية للمتقدمين للتأكد من صلاحيتهم الجسدية للتمارين و التدريبات العسكرية ، وذلك لمن اجتاز نتائج الاختبار الطبي فقط.

يجري بعدها الاختبارات التخصصية للترشيح النهائي.

ومن الضروري اتباع شروط كلية الملك فهد الأمنية لخريجي المراحل المختلفة. تعليمات عامة للمتقدمين لكلية الملك فهد الأمنية بجانب اتباع شروط كلية الملك فهد الامنية لخريجي الثانوية ، يجب الالتزام بالتعليمات العامة : يجب ترجمة الشهادات الصادرة من خارج المملكة إلى اللغة العربية من مكتب معتمد.

يستبعد أي طالب يقبل قبولاً نهائياً في أي كلية عسكرية قبل موعد التقديم.

يجب أن تكون جميع المستندات مصدقة، وصورها واضحة، ويوقع الطالب على أنها مطابقة الأصل.

مع اتباع ضوابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية اثناء التسجيل. عمر شويل - جدة كلية الملك فهد الامنية شروط القبول ثانوي

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