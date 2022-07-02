نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الدورة 66 ثانوي” كيف اسجل في كلية الملك فهد الأمنية أبشر توظيف jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على اجابة سؤال كيف اسجل في كلية الملك فهد الأمنية، والذي زاد البحث عنه بشكل كبير بين الطلاب خريجي المرحلة الثانوية هذا العام 1443، حيث إنه من بعد ظهور نتائج الطلاب على نظام نور بالنسبة لطلاب الثانوية في المملكة العربية السعودية، بدأ بحثهم عن التسجيل في الكليات وخاصة الكليات والمعاهد العسكرية، والتي يحلم مئات الشباب في المملكة على التسجيل بها، وقد أعلنت إدارة اللقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن بدء استقبال طلبات تقديم الراغبين في الانضمام بدءا من اليوم، فتابعوا معنا لتعرفوا كل التفاصيل في موقعكم thaqfny.

موعد فتح باب التقديم في كلية الملك فهد الأمنية

وقد أعلنت وزارة الداخلية في منشور لها عبر حسابها الرسمي في تويتر عن تفاصيل موعد التقديم في كلية الملك فهد الأمنية هذا العام 1443، حيث جاء المنشور ملخصا في النقاط التالية:

يفتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية من العام الدراسي الحالي.

وهذا للالتحاق بدورة بكالرويس العلوم الأمنية الدفعة 66.

وبعد أن يتخرج الطالب، سيعمل في أحد القطاعات الأمنية التي ستحددها له الوزارة.

تم الإعلان عن فتح باب التقديم بدءا من اليوم السبت 3 ذو الحجة 1443.

يستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 8 ذو الحجة 1443 قبل عيد الأضحى المبارك.

يتم استقبال الطلبات عبر موقع ابشر للتوظيف jobs.

شروط التسجيل في كلية الملك فهد الامنية 1443

وأما بالنسبة للشروط، والتي يبحث عنها المتقدمين وخاصة ما يتعلق بالطول المطلوب في كلية الملك فهد الامنيه والشروط تتشابه مع الشروط التي جاءت للجامعيين دورة الضباط، وهذا ما سنتابعه معكم بالتفصيل حسب ما جاء في موقع الإدارة للكلية الرسمي KFSC، فتابعوا معنا:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من هذا الشرط بالطبع من عاش بالخارج مع والده في خدمة المملكة.

ألا يقل طول المتقدم عن 168 سم، ويجب أن يتناسب طوله مع وزنه، وهذا حسب ما تضعه هيئة الكشف الطبي بالكلية.

حسن السير والسلوك، وعدم امتلاك أي سابقة في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة.

أن يكون المتقدم خريج المرحلة الثانوية لهذا العام 1443، وفي حالة اذا درس خارج المملكة، يتم معادلة شهادته وتصديقها من وزارة التعليم، ولا يقل المعدل عن 80 بالمئة.

درجة القدرات لا تقل عن 70 بالمئة.

اجتياز كافة الاختبارات كاللياقة البدنية والكشف الطبي والمقابلة الشخصية للقبول.

لا يقل السن عن 17 عاما، ولا يزيد عن 22 عاما وقت التقديم.

كيف اسجل في كلية الملك فهد الامنية

وسنتابع مع حضراتكم رابط التسجيل الذي أعلنت عنه الوزارة لخريجي الثانوي، وهذا عبر أبشر للتوظيف بكلية الملك فهد الامنية، وهذا ما سنتابعه معكم بالأسطر القادمة في خطوات طريقة التسجيل:

اذهب إلى رابط منصة خدمات ابشر للتوظيف jobs.sa.

ثم اختر وظائف متاحة.

اختر الدورة 66 لخريجي الثانوية العامة كلية الملك فهد الأمنية.

قم بتعبئة استمارة الالتحاق التي ستدخل فيها البيانات الخاصة بك والخاصة بوالدك.

أرفق كافة المستندات المطلوبة.

وفي خانة رقم الجوال أدخل رقم جوالك حيث سيتم إرسال رسالة القبول به.

وبعد الانتهاء من التقديم سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك احتفظ به، وفي حالة القبول المبدئي سيتم إرسال رسالة نصية لك على جوالك، ويمكنك الاستعلام عن القبول برقم الهوية الوطنية عبر منصة أبشر، وقد تابعنا معكم في هذا المقال طريقة عمل تسجيل وشروط التقديم في دورة ضباط الكلية رقم 66، والذي يبدأ من اليوم.