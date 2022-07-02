نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون كفيل 100,000ريال بدون تحويل الراتب وبالتقسيط على 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتوفر الآن بالسعودية برنامج تمويلي يتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة كما يوفر سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة فيتوفر تمويل شخصي بقيمة مالية 100,000 بدون كفيل للأفراد بالقطاع الحكومي وأيضاً القطاع الخاص كما يتميز هذا التمويل بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وعن طريق سطورنا القليلة القادمة سوف نتعرف على أهم تفاصيل تلك التمويل الشخصي.

بدون كفيل 100,000 ريال بدون تحويل الراتب لدى شركة النايفات

يستطيع كل من المواطن السعودي وأيضاً المواطنة السعودية من الحصول على تمويل شخصي ربما يصل قيمة إلى 300,000 ريال كحد أقصى وقيمة تمويل 100,000 ريال بدون كفيل لدى شركة النايفات للتمويل ويتميز هذا التمويل الشخصي بالآتي

يتميز تمويل شركة النايفات للتمويل بأن تمويل يتوافق مع ضوابط الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز قرض شركة النايفات بأنه يمكن الحصول على تمويل بقيمة مالية ربما تصل إلى 300,000 ريال.

أيضاً يستطيع العميل من الحصول على تمويل بقيمة 100,000 ريال بدون كفيل أو ضامن وبدون تحويل الراتب.

يحصل أيضاً العميل على فترة سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية لمدة زمنية تصل إلى 60 شهر.

متاح أيضاً فرصة تجديد التمويل لدى شركة النايفات للتمويل.

شروط تمويل الأفراد لدى شركة النايفات للتمويل

هناك بعض من الشروط والأحكام اللازمة من أجل الحصول على تمويل الأفراد لدى شركة النايفات للتمويل بالمملكة العربية السعودية ومن بين تلك الشروط ما يلي

4000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقدم سواء للعاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم يعمل لدى جهة عمل معتمدة سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

كذلك يشترط أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 20 عام ولا يتعدى 60 عام عند التقديم.

كما يشترط أيضاً أن يكون المتقدم على رأس العمل مدة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر عند التقديم.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم لديه سجل ائتماني جيد.

طلب تمويل الأفراد لدى شركة النايفات للتمويل

يتمكن المتقدم من طلب تمويل الأفراد لدى شركة النايفات اونلاين من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة النايفات بالمملكة العربية السعودية ثم الدخول تقديم الطلب الآن وإدخال البيانات المطلوبة.