تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443 عبر أبشر للتوظيف والشروط اللازمة للقبول بالكلية

مع فتح الباب لـ تقديم كلية الملك فهد الآمنية 1443، يبحث الكثير من الطلاب عن الطريقة التي يمكن من خلالها التسجيل، بالإضافة إلى معرفة الشروط اللازمة للتقديم ،وذلك عبر بوابة التوظيف الإلكترونية بوزارة الداخلية وفي التقرير التالي سنوضح لكم أهم التفاصيل التي تخص تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443 لطلاب الثانوي.

تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443

تم وضع مجموعة من الشروط لـ تقديم كلية الملك فهد الآمنية 1443، و التي يجب أن يتم الالتزام بها وهي كالآتي:

يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسمعة.

ألا يكون محكوم عليه بحد شرعي في أي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

يجب أن يكون المتقدم للالتحاق بالكلية لائقاً طبياً ومعافيا من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية.

كما يجب أن يتناسب الطول مع الوزن وفقا لما جاء في اللائحة الطبية.

يجب ألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن (80%) في الثانوية العامة.

يلزم أن لا يقل سن الطالب عند بدء العام الدراسي عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة.

يلزم كذلك أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وأن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (70%).

لابد أن يؤدي الطالب الاختبار التحصيلي للمسار (العلمي / العلوم الطبيعية) في الوقت الذي يتم المحدد.

يلزم أن لا يكون الطالب مطروداً أو مفصولاً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

أن لا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية.

يحب أن يجتاز الطالب جميع الاختبارات المقررة للمفاضلة بين كافة المتقدمين.

يجب أن يقوم بمعادلة شهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم السعودية.

رابط تقديم كلية الملك فهد الآمنية 1443

أعلنت الجهات المسؤولة أنه سيتم تفعيل رابط خاص لـ تقديم كلية الملك فهد الآمنية 1443بداية من يوم السبت الموافق 1443/12/3هـ و 2022/7/2 ميلادياً، ومن المقرر أن تستمر عمليات التقديم حتى يوم الخميس الموافق 1443/12/8 هجرياً 2022/7/7 ميلادياً، وكما ذكرنا أنه يتم التقديم من خلال رابط بوابة أبشر للتوظيف الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية.