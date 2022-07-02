نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية للثانوية ضباط 1443 بكالوريوس العلوم الأمنية دورة 66 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية للثانوية ضباط 1443 سيتم إتاحته فور حلول موعد بدء استقبال طلبات التسجيل الموضح من جانب وزارة الداخلية عبر ابشر توظيف، حيث من المقرر وفقاً لموعد البدء في تقديم الكلية الأمنية أن يتم فتح باب التسجيل اعتباراً من اليوم السبت الموافق لتاريخ الثاني من شهر يوليو لعام 2022م، ويستمر على مدار الأسبوع الجاري، وقد أوضحت إدارة القبول المركزي شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوي العام الدراسي الحالي، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط التسجيل في الكلية الأمنية، وشروط القبول في دورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 66 بالكلية.

فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة بالدورة رقم (66) بكلية الملك فهد الأمنية (ضباط)، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGzyEC⁩ . pic.twitter.com/uVkCBrME5A — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة بالدورة رقم (66) بكلية الملك فهد الأمنية (ضباط)، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية - على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGzyEC⁩ . pic.twitter.com/uVkCBrME5A — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 30, 2022

رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية للثانوية

تتيح الإدارة العامة للقبول المركزي رابط التقديم على الكلية الأمنية في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم لاستقبال الطلبات الخاصة بالتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية للحاصلين على مؤهل الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي، وسيتم التسجيل عن طريق منصة ابشر توظيف كلية الملك فهد الأمنية، وليس من خلال موقع الكلية الإلكتروني.

ويجب العلم أن بوابة ابشر توظيف لا تحتاج إلى تسجيل حساب مُسبق على البوابة الإلكترونية، وإنما يتم التقديم بشكل مباشر عن طريق تعبئة البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة فقط، دون الحاجة لإنشاء حساب على المنصة، حيث تختص ابشر للتوظيف باستقبال طلبات التوظيف على الوظائف العسكرية التابعة لوزارة الداخلية، ويمكن تقديم الكلية الأمنية من خلال الرابط التالي:

رابط منصة ابشر كلية الملك فهد الأمنية تقديم (http://jobs.sa).

موعد التسجيل في الكلية الأمنية

أكدت إدارة القبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية على فتح باب التقديم على كلية الملك فهد الأمنية للمواطنين الحاصلين على الثانوية من الراغبين في الالتحاق بالكلية خلال الفترة الموضحة بالنقاط التالية:

بدء التقديم من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 3 ذي الحجة 1443هـ الموافق لتاريخ 2 يوليو 2022م.

انتهاء التسجيل في تمام العاشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ 8 ذي الحجة 1443هـ الموافق لتاريخ 7 يوليو 2022م.

شروط القبول في كلية الملك فهد

اشترطت الإدارة العامة للقبول المركزي ضرورة توفر بعض الشروط لدى المتقدمين على الكلية الأمنية، ويمكن الإطلاع على كافة الشروط المطلوبة من خلال النقاط التالية:

التقديم على دورة بكالوريوس العلوم الأمنية للمواطن سعودي الأصل والمنشأ، باستثناء من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة. يكون حسن السيرة والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. أن يكون لائقاً من الناحية الطبية، وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية. تناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية السارية. الحصول على شهادة الثانوية العامة (طبيعي، شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي، إنساني). يكون من خريجي الثانوية للعام الدراسي الحالي انتظام نهاري، ولن يتم قبول خريجو الأعوام السابقة. معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم. ألا يقل المعدل التراكمي عن (80%) بالثانوية العامة. لا يقل السن عند بدء العام الدراسي عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة. أداء اختبار القدرات العامة، والحصول على درجة لا تقل عن (70%). لا يكون المتقدم مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب. ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية. اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وجميع الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين.

ويجب العلم أنه لن يتم قبول أي كشف طبي سوى ما يصدر عن اللجنة الطبية فقط، ومن يرغب في تعبئة نموذج التسجيل الأولي عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري، يمكنه ذلك الآن من خلال اتباع رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية للثانوية الرسمي المرفق.

التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية 1443

أكدت الإدارة العامة للقبول المركزي حسب ما أعلنت عنه وكالة الأنباء السعودية “واس” على ضرورة تسجيل البيانات المطلوبة في منصة أبشر توظيف بكل دقة، حيث يتحمل المتقدم المسؤولية القانونية الكاملة على صحة البيانات والمعلومات والوثائق المسجلة والمرفوعة على منصة التوظيف الإلكتروني ابشر توظيف.