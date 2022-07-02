نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم كلية الملك فهد ثانوي ضباط 1443 شروط القبول ورابط التقيدم بالخطوات في المقال التالي

تقديم كلية الملك فهد ثانوي ضباط 1443 نقدم لكم اليوم كيفية ورابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية لخريجي المرحلة الثانوية العامة، حيث قامت كلية الملك فهد بالإعلان عن توافر فرص للالتحاق بالكلية وفقًا لبعض الشروط والمعايير التي تحدد مدى استحقاقية الطالب للالتحاق بالكلية الأمنية برتبة ضابط، ويتم التقديم عليها من خلال منصة “أبشر للتوظيف” الإلكترونية وسنوضح لكم الخطوات التي يمكنكم اتباعها حتى تلتحقوا بالكلية في سطور مقالنا التالية. تقديم كلية الملك فهد ثانوي ضباط 1443 أولًا قم بالدخول على الرابط الخاص بمنصة “أبشر للتوظيف” ثم اختر قسم “التوظيف”. http://jobs.sa/

بعد ذلك قم بالدخول على حسابك على منصة أبشر بكتابة اسم المستخدم الخاص بك وكلمة السر.

إذا كان ليس لديك حساب على المنصة قم بعمل حساب بكتابة اسمك ورقم الهوية الوطنية ورقم سر مناسب.

بعدها قم بكتابة كود التحقق المرئي أمامك وأخيرًا قم بالنقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

على صفحة المنصة الرئيسية قم باختيار زر “الوظائف المتاحة” ومنها انقر على “طلب التقديم على كلية الملك فهد الأمنية”.

اكتب كل البيانات الخاصة بك والمطلوبة منك على المنصة وأرفق البيانات بكل المستندات والأوراق الرسمية التي تفيد صحة البيانات المدخلة. فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة بالدورة رقم (66) بكلية الملك فهد الأمنية (ضباط)، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGzyEC⁩ . pic.twitter.com/uVkCBrME5A — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة بالدورة رقم (66) بكلية الملك فهد الأمنية (ضباط)، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية - على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGzyEC⁩ . pic.twitter.com/uVkCBrME5A — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 30, 2022 شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية يجب أن يكون الطالب المتقدم على الكلية سعودي الجنسية عدا الذي نشأ خارج البلاد لظروف عمل والده.

كما يشترط أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك والأخلاق وليس عليه أي شبهة جنائية ولا سجل خاص بالإخلال بالشرف والأمانة.

طول الطالب ووزنه يجب أن يكونا متوافقين تمامًا ويجب أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة بنجاح تام وبتقدير مناسب.

معدل الطالب التراكمي يجب ألا يقل عن 80% وفي حالة حصول على الثانوية من خارج البلاد فيجب إحضار معادلة الشهادة الثانوية من وزارة التربية والتعليم.

عمر الطالب يجب ألا يقل عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام ويجب اختبار القدرات له لا تقل نسبته المئوية عن 70%.

بالنسبة إلى الاختبار التحصيلي فيجب ألا تقل نسبته عن 65% ويجب أن يكون الطالب متزوجًا من مواطنة سعودية (في حالة أنه متزوجًا). عمر شويل - جدة تقديم كلية الملك فهد ثانوي ضباط 1443 شروط القبول ورابط التقيدم بالخطوات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقديم كلية الملك فهد ثانوي ضباط 1443 شروط القبول ورابط التقيدم بالخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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