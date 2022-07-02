متي نزول حساب المواطن دفعه 56 لشهر يوليو ١٤٤٣ وكيفية التواصل مع برنامج حساب مواطن السعودي

متي نزول حساب المواطن دفعه 56 إلى كل المتسائلين بشأن موعد صرف حساب المواطن للدفعة 56 الخاص بشهر يوليو الجاري 2022م، سنقوم بتوفير معلومات شاملة لكل ما يخص موعد الصرف والشروط الواجب توافرها في المستفيد حتى يحصل على خدمة حساب المواطن، ويعتبر برنامج حساب المواطن هو أحد البرامج الإنسانية المقدمة من قبّل الحكومة السعودية والتي تعمل على تحقيق التكافؤ الاجتماعي بين طبقات المجتمع ومساعدة الفئات والأسر الفقيرة والتي دخلها الشهري بسيط أو غير موجود.

حساب المواطن دفعه 56 لشهر يوليو ١٤٤٣

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف حساب المواطن الخاص بالدفعة 56 لشهر يوليو الجاري وأكدت أنه سيكون في يوم الصرف الخاص به من كل شهر ميلادي وهو اليوم العاشر، وسيصادف لهذا الشهر أن يكون يوم العاشر من يوليو هو يوم الأحد وبالتالي يتم صرفه في يوم 10 يوليو 2022م أي يوم 11 ذي الحجة 1443هـ، ويجب التنويه أنه يتم تأجيل يوم الصرف إذا صادف يوم السبت ويتم تقديمه يوم إذا صادف يوم الجمعة لأن يومي الجمعة والسبت هما أيام عطلة رسمية أسبوعية في السعودية.

صدرت نتائج الأهلية للدورة 56 (شهر يوليو 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/sqAGIcuWUg pic.twitter.com/fOYAU99MtP — حساب المواطن (@citizenaccount) صدرت نتائج الأهلية للدورة 56 (شهر يوليو 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/sqAGIcuWUg pic.twitter.com/fOYAU99MtP — حساب المواطن (@citizenaccount) June 22, 2022

كيفية التواصل مع برنامج حساب مواطن السعودي

يتم التواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء في برنامج حساب المواطن من خلال الاتصال على رقم 19912.

أو يمكنك التواصل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن.

أو عبر خدمة “صوتك مسموع” و هي خدمة متوفرة على مدار اليوم حتى في أيام الإجازة الرسمية.

شروط استحقاق خدمة برنامج حساب المواطن

أما بالنسبة إلى الشروط التي يجب أن تتوافر في المواطن حتى يكون مستحقًا لخدمة برنامج حساب المواطن فهي تتمثل فيما يلي:-