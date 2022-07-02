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عمر شويل - جدة تم التحقق بنجاح الضمان المطور في رسالة نصية تصل إلى المسجلين في نظام الضمان المطور الجديد، وتقوم منصة الدعم والحماية الاجتماعية في الضمان المطور التابعة لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باستقبال طلبات الحصول على رواتب الضمان الجديدة للاستفادة منها في الشهر الجديد، وقد قامت المنصة بوضع عدد من الشروط والضوابط التي يكون على المتقدمين الجدد اتباعها لضمان القبول في الأهلية، كما يكون هنالك المنضمين الجدد للمنصة بينما يكون على المرفوضين اتباع خطوات التسجيل من جديد.

[تم التحقق بنجاح الضمان المطور] رقم إيبان منصة الدعم والحماية HrSd.Gov.Sa تقديم طلب جديد

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقبول الطلبات الجديدة في المنصة الاجتماعية الجديدة التي تم تطويرها في نوفمبر 2021، وينضم إلى المقبولين في المنصة منضمين جدد ممن تخلفوا عن التسجيل في المراحل السابقة، أو ممن خرجوا من السجون أو المطلقات والأرامل وغيرهم، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشهر الماضي استمرار مد أمد التسجيل الإلكتروني للقبول في الضمان حتى أكتوبر 2022.

كيفية تسجيل المطلقات والأرامل في الضمان المطور

يكون على المطلقات أو الأرامل اتخاذ عدد من الإجراءات التي يتم بها إثبات استحقاق الراتب ثم يتم بعدها اتباع خطوات التسجيل والتي يتم بالخطوات التالية:

يتم التوجه إلى أحد مراكز وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

تقوم صاحبة الطلب بإثبات الحالة الحالية لها، الطلاق، ليتم إيقاف تبعيتها إلى الزوج واحتسابها كفرد مستقل، أو كأرملة مع اتباع إجراءات اثبات الوفاة.

يجب تقديم الوثائق الثبوتية لإثبات الحالة.

يتم التوجه بعد ذلك إلى منصة الدعم والحماية واتباع خطوات التسجيل.

تقوم بانتظار رسالة الأهلية التي تصل بعد حوالي 20 يوم.

يتاح الاستعلام برقم الطلب على حالة الطلب بالمنصة.

ويكون من حق المطلقات والأرامل الحصول على راتب مستقل بحد أدنى للدخل 1100 ريال إذا كانت ربة اسرة أو 550 ريال للفرد المستقل، ويكون عليها تقديم كافة الوثائق وتحديد موعد لزيارة موظفي الوزارة.

موعد صرف وإيداع راتب الضمان في ذي الحجة 1443

موعد النزول بالتاريخ الهجري موعد النزول بالتقويم الميلادي الخميس 1 ذي الحجة 1443 الخميس 30 يونيو 2022

خطوات التسجيل للحصول على راتب الضمان ومعنى “تم التحقق بنجاح الضمان المطور”

يقوم صاحب الطلب بالدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . يتم اختيار الخدمات الإلكترونية. يقوم بالدخول على وزارة التنمية الاجتماعية. أو يتم الدخول مباشرة على رابط تسجيل الضمان للتسجيل sbis.hrsd.gov.sa. يتم الاختيار بالتسجيل برقم الهوية أو بالحساب الوطني الموحد.

تصل إلى المقبولين رسالة تم التحقق بنجاح من الحساب أو الإيبان المصرفي وهو الذي يصل عليه الراتب، كما يتم قبول الأهلية في الرسالة، بينما يقوم غير المؤهلين بإعادة التسجيل من جديد في الشهر المقبل على منصة الدعم والحماية للضمان المطور.

رقم منصة الدعم والحماية للتواصل المباشر مع موظفي الوزارة

يتاح الاتصال على موظفي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في أيام العمل الرسمية، من الأحد وحتى الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا، أو الثاني ظهرا في بعض الأيام، على الأرقام التالية:

رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني المختصر: 19911.

الاتصال على الرقم المجاني 8001222777.

رقم الضمان المطور في الرياض: 0114057988.

التراسل على صندوق البريد: 12484.

الرمز البريدي: 11157.

[تم التحقق بنجاح الضمان المطور] رقم إيبان منصة الدعم والحماية HrSd.Gov.Sa تقديم طلب جديد حيث يكون على الذين تم رفض الأهلية الخاصة بهم العودة من جديد وإعادة التقديم في منصة الدعم والحماية الاجتماعية والتعرف على أسباب الرفض ليتم تجنبها في الطلب الجديد، ويتم الرد على طلب الضمان بعد حوالي 20 يوم من التقديم في منصة رابط الضمان الاجتماعي المطور.