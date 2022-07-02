طلب زيارة عائلية للمقيمين والتي يتقدم بها الراغبين في الحصول على تأشيرة إلى أحد الاقرباء للقدوم إلى المملكة، وذلك للعاملين في عدد من الوظائف المعتمدة والتي يتم السماح باستقدام أحد أفراد العائلة إلى المملكة في زيارة عائلية، وتقوم وزارة الخارجية السعودية بتقديم الخدمات التي تخص المغتربين والعاملين بالمملكة والتي يتم منها تقديم التأشيرات الإلكترونية.

طلب زيارة عائلية للمقيمين visa.mofa.gov.sa منصة التأشيرات الإلكترونية بوزارة الخارجية 1443

يتابع المقيمين بالمملكة المواعيد التي يمكن فيها تقديم طلبات تأشيرة لزيارة عائلية والتي تسمح لهم بها المملكة في مواعيد محددة، وتقوم الوزارة بوضع عدد من الشروط لاستقدام أحد أفراد العائلة والتي يكون من أهم شروطها أن يكون المقيم بالمملكة لديه أحد الوظائف الهامة التي لا يمكنه المغادرة لزيارة العائلة بسببها، كما يكون لديه بطاقة إقامة سارية وقام بتحديثها ليتمكن من استقدام أحد أفراد العائلة للمملكة في زيارة عائلية.

هل هناك علاقة بين المقيمين بطلب زيارة وتقديم طلبات حجاج الداخل

تكون طلبات الحج في المملكة لحجاج الداخل للسعوديين وأيضا الحاصلين على إقامات سعودية، مؤقتة أو دائمة، ولديهم بطاقة وتأشيرة إقامة سارية، وبذلك يقوم عدد من المقيمين بالمملكة بغرض العمل ولهم إقامة طويلة باستقدام أحد أفراد العائلة ليتمكن من التقديم في رابط تأشيرات الحج لحجاج الداخل، وتسمح وزارة الحج والعمرة بطلبات التأشيرة وتقوم بقبول الطلبات حسب عدد من المعايير، وتقبل الوزارة طلبات الحج من خارج الملكة العربية السعودية وتقوم أيضا بقبول طلبات حجاج الداخل.

خطوات التقديم على منصة التأشيرات الإلكترونية لطلب زيارة عائلية

يجب أن يكون المتقدم بالطلب مستوف شروط الحصول على التأشيرة. يتم الدخول مباشرة على رابط وزارة الخارجية السعودية لاستخراج التأشيرات. يقوم بالدخول على خدمات الزوار والمقيمين. يتم الدخول بعدها على ايقونة طلب زيارة عائلية. يقوم باختيار ايقونة “تقديم”. يتم الانتقال لصفحة الدخول على المنصة الوطنية الموحدة نفاذ. يقوم التسجيل بالبريد الإلكتروني ورقم المرور ورمز الصورة. يتم اتباع خطوات التسجيل ثم يبدأ الطلب. يقوم بتسجيل بيانات المقيم وبيانات التأشيرة الخاصة به وبيانات المطلوب له القدوم للمملكة.

طلب زيارة عائلية للمقيمين visa.mofa.gov.sa منصة التأشيرات الإلكترونية بوزارة الخارجية 1443 وذل مع اقتراب عيد الأضحى يرغب المقيمين في المملكة العربية السعودية بغرض الإقامة أو العمل في استدعاء ذويهم لقضاء فترة العيد لديهم في فترة العيد، وتقوم وزارة الخارجية بالمملكة بوضع عدد من المعايير والشروط وتحقيق عدد ن الخطوات لقبول طلبات استقدام الأهل والأقارب إلى الأراضي السعودية.