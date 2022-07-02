تمويل فوري وسريع من منصة سلفة بدون تحويل الراتب ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

تمويل فوري وسريع من منصة سلفة ، منصة سلفة هي أول منصة إلكترونية في السعودية تقدم التمويل الشخصي إلكترونياً بأفضل التقنيات الحديثة حيث يمكنك الحصول على التمويل في أسرع وقت ممكن وستقوم المنصة بتذكيرك وتنبيهك عند حلول وقت سداد الأقساط وذلك من خلال إرسال رسالة نصية عبر رقم جوالك أو تنبيهك من خلال بريدك الإلكتروني فكل ما عليك هو تحديد قيمة التمويل وتحديد فترة السداد المناسبة لك واطلب المنتج ثم سجلت البيانات المطلوبة ورفع المستندات المطلوبة وبعد دراسة الطلب المقدم سيتم إيداع المبلغ في حسابك البنكي ويمكنك سداد الأقساط الشهرية عبر تطبيق سلفة بعد أن تقوم بتحميله على جوالك.

تمويل فوري وسريع من منصة سلفة وأهم المميزات والشروط

تقدم منصة سلفة تمويل شخصي مع عدد كبير من المميزات ومنها أن تمويلات المنصة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويمكن الحصول على منتجاتها بدون تحويل الراتب كما يمكنك التقديم دون وجود كفيل وفترة السداد تصل إلى ستة أشهر كحد أقصى أما قيمة التمويل فتكون خمسة آلاف ريال سعودي مع سرعة إنهاء الإجراءات في أقل وقت ممكن وهامش الربح ثابت وغير متغير كما تسمح المنصة بالحصول على تمويل ثاني بعد سداد أقساط التمويل الأول دون تسجيل أي تعثرات وللتمويل الشخصي من سلفة مجموعة من الشروط والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة ولا يقل عمره عن ٢٣ عام ولا يزيد عن ٦٠ عام. أن يكون موظفاً في أحد القطاعات ولا يقل دخله الشهري عن خمسة آلاف ريال سعودي. لا تقل مدة الالتحاق بالعمل عن ٣ أشهر لموظف القطاع الحكومي ولا تقل عن ٦ أشهر لموظف القطاع الخاص. أن يتعهد بالالتزام بسداد الأقساط الشهرية في الموعد المحدد لها.

التقديم الإلكتروني للحصول على تمويل سلفة

من خلال تحميل تطبيق سلفة على جوالك لتتمكن من سداد الأقساط كما يمكن التقديم للحصول على التمويل إلكترونياً من خلال الخطوات التالية: