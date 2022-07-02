نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية ضباط بالدورة “66” القبول والتسجيل أبشر توظيف jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية للتعين على رتبة ضباط، وذلك بالدورة “66” حيث تم تدشين أعلان وظيفي من كلية الملك فهد، متمثلة في بالإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية، عن فتح باب التسجيل والقبول بالجامعة وتضمن البيان الوظيفي للتسجيل لجميع حاملي شهادة الثانوية العامة، للالتحاق بالدورة 66 بكالوريوس، ونتابع عبر السطور التالية تفاصيل رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443.

تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443

تم التصريح من خلال وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، عن فتح باب القبول والتسجيل للدورة 66 ضباط كلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1443.

ويتضمن العمل بعد التخرج استلام وظيفة بقطاعات الكلية الأمنية.

في نفس السياق نوهت وزارة الداخلية على الطلاب الراغبين في التسجيل. ضرورة استيفاء بعض الشروط والضوابط.

موعد تقديم كلية الملك فهد الأمنية للثانوية

من الأمور الهامة التي يرغب الطالب الراغب في التسجيل معرفتها، هو موعد بدء التقديم وموعد انتهاء التسجيل، حيث صرحت الوزارة أن موعد التقديم يكون من يوم السبت الموافق 3 ذي الحجة 1443، الموافق 2/7/2022.

علي أن يتم الاستمرار في التسجيل لمدة 5 أيام متتالية وينتهي التقديم مع نهاية يوم الخميس الموافق 8 ذي الحجة 1443 الموافق 7 يوليو 2022. ويتم التسجيل الكترونيًا عبر بوابة ابشر للتوظيف.

فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة بالدورة رقم (66) بكلية الملك فهد الأمنية (ضباط)، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGzyEC⁩ . pic.twitter.com/uVkCBrME5A — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة بالدورة رقم (66) بكلية الملك فهد الأمنية (ضباط)، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية - على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGzyEC⁩ . pic.twitter.com/uVkCBrME5A — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 30, 2022

رابط التسجيل في وظائف كلية الملك فهد الأمنية

وضحت وزارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة للقبول المركزي أن التقديم لدورة الضباط بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1443، الكترونيًا من خلال الولوج إلي بوابة أبشر للتوظيف jobs.sa ، كما نوهت الإدارة العامة للقبول على ضرورة استيفاء شروط التسجيل المعلنة.

شروط القبول في وظائف كلية الملك فهد الأمنية 1443

وضعت كلية الملك فهد الأمنية شروط وضوابط للتسجيل وقبول طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بدورة البكالوريوس، وجاءت شروط التسجيل على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم للوظيفة من أصل سعودي. أن يكون المرشح حسن الأخلاق والسمعة. ألا يكون محكوما عليه بأي عقوبة قانونية وقبل كل شيء لا يكن محكوم علية في جناية مخلة بالشرف. أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وخالياً من أي مرض معدي، وأن يكون طول المتقدم متناسباً مع وزنه. أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، على أن لا يتم قبول خريجو السنوات السابقة. يجب ألا يقل معدل التراكمي عن 80 بالمائة للطالب بالثانوية العامة للعام الجاري. من ناحية أخري سن الطالب ببطاقة الهوية الوطنية. يجب أن لا يقل 17 سنة ولا يزيد عن 22 سنة. أن يجتاز المرشح اختبار القدرات العامة ويحصل على علامة لا تقل عن 70٪. أن يجتاز المرشح الاختبار التحصيلي بدرجة لا تقل عن 65٪ للمسار (علمي ، علوم طبيعية). ألا يكون الطالب مفصولاً من أي من الكليات العسكرية والمعاهد. أخيرًا يجب أن يجتاز المرشح الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وجميع الاختبارات المقررة.

نوهت وزارة الداخلية على الطلاب الراغبين في التسجيل للقبول المبدئي بكلية الملك فهد الأمنية. ضرورة الالتزام بمواعيد التسجيل والشروط المعلنة عبر السطور السابقة.