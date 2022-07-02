نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن تقديم كلية الملك فهد الامنية 1443 للثانوي دورة 66.. شروط كلية الملك فهد الامنية القبول والتسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443 للثانوية دورة 65 ، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن بدء فتح القبول والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة للالتحاق بدورة العلوم الأمنية 66 للعمل بعد التخرج في القطاعات الأمنية بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، فيما أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي شروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية للثانوي والتي سنرفقها أدناه، كما سنوفر رابط أبشر للتوظيف تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443.

تقديم كلية الملك فهد الامنية

تقديم كلية الملك فهد الامنية ١٤٤٣ ، كما أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية عن شروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية للثانوي للالتحاق بدورة 66 ضباط للعلوم الأمنية ، وجاء ضمن إعلان شروط القبول والتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية 1443 أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، ونستكمل معكم باقي شروط تقديم كلية الملك فهد الامنية.

أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (علمي، شرعي) أو نظام المقررات طبيعي، إنساني ومن خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجو الأعوام السابق. أن يتم معادلة شهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم. ألا يقل المعدل التراكمي عن (80%) في الثانوية العامة. ألا يقل سن خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي القادم بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة. أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وأن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (70%). أن يؤدي الاختبار التحصيلي للمسار (العلمي / العلوم الطبيعية) في الوقت المحدد له. يُشترط ألا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب. ألا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية. يُشترط أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وكافة الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين

رواتب كلية الملك فهد الأمنية 1443 مع البدلات

وبعد أن أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عن فتح باب التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1443 لحملة الثانوية بدورة الضباط 66 يود جميع الراغبين بالتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية الإطلاع على كم رواتب كلية الملك فهد الأمنية مع البدلات، وتُعد الرواتب العسكرية التي حددتها وزارة الداخلية بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثير ويرغب في معرفتها الكثير ورواتب كلية الملك فهد الأمنية 1442 جاءت كالتالي:

تقديم كلية الملك فهد الامنية 1443 ابشر توظيف

سيتم فتح باب تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443 للثانوية اليوم السبت الموافق 1443/12/3هـ الموافق 2022/7/2م وينتهي التقديم يوم الخميس الموافق 1443/12/8هـ الموافق 2022/7/7، ومن خلال رابط أبشر للتوظيف https://jobs.sa، يمكنكم التقديم في كلية الملك فهد الأمنية 1443 ، كما يمكنكم الإطلاع على المزيد من التفاصيل.

تحديث: اليوم السبت الموافق الثاني من شهر يوليو 2022 ، تم فتح باب استقبال طلبات التقديم في كلية الملك فهد الأمنية لحملة الثانوية للالتحاق بدورة 66 ضباط للعلوم الأمنية للعمل بعد التخرج في القطاعات الأمنية بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المعلنة والموضحة أعلاه، ويشهد موقع بوابة ابشر توظيف حالياً ضغط كبير من الزوار جميع من يرغب في إتمام عملية تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443 للثانوي.

تحديث جديد: تستمر عمليات التقديم في كلية الملك فهد الأمنية للثانوي 1443 ، مدة قدرها ستة أيام وذلك من أجل إتاحة الفرصة كاملة لجميع حملة الثانوية العامة الراغبين بالتسجيل في كلية الملك فهد الأمنية أن يتموا عملية التقدم بالطلبات عبر أبشر توظيف، وذلك وفقاً للشروط التي يجب أن تتوافر والتعليمات التي يجب اتباعها، فيما سيتم إعلان نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1443 بعد انتهاء فترة التقديم وسيتم تحديد موعد الكشف الطبي.

تقديم كلية الملك فهد الامنية للثانوي

ساعات قليلة وسيتم تفعيل رابط بوابة ابشر للتوظيف التابعة لوزارة الداخلية السعودية المرفق بعاليه، وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية قد أوضحت بعض التعليمات فيما يخص تقديم كلية الملك فهد الامنية 1443 للثانوي والتي جاء من ضمنها: يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة بدقة شديدة ولن يتم النظر في أي طلب غير مستوفي للشروط الموضحة.

كما نوهت الإدارة العامة للقبول المركزي أن إدخال البيانات عبر بوابة التوظيف والحصول على رقم الطلب فهذا لا يعني قبول المتقدم. وإنما سيتم الإعلان عن نتائج قبول كلية الملك فهد الامنية 1443 مبدئياً وذلك من خلال عبر إرسال رسالة نصية عبر الجوال على الرقم المسجل ضمن البيانات.