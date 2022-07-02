كيكة البسكويت السريعة بدون فرن على البارد

من أشهى وألذ الحلويات التي يمكن لربة المنزل إعدادها وتقديمها في ليالي الصيف الحارة هي كيك البسكويت البارد والذي يعد بدون إستخدام الفرن وبدون بيض وهو نوع من أنواع حلويات الصيف الخفيفة واللذيذة والتي تحضر في خلال وقت قصير واليوم سوف نقدم لكم أسهل وأسرع طريقة لتحضير كيك البسكويت البارد بدون فرن والتي لن تستغني عنها طوال فصل الصيف.

مكونات تحضير كيك البسكويت البارد:

3 باكيت من بسكويت الشاي السادة .

4 أكواب من اللبن.

كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

نصف كوب من جوز الهند الناعم.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

لصوص الشوكولاتة نحتاج إلى:

كوب من الكاكاو الخام.

نصف كوب من اللبن البودر.

كوب من السكر البودر.

نصف كوب من الزيت.

2 كوب من الماء المثلج.

مكسرات مجروشة للتزين.

طريقة تحضير كيك البسكويت البارد:

في إناء عميق نضيف اللبن والدقيق والكاكاو الخام والسكر. نقوم برفع الإناء على نار متوسطة نضيف جوز الهند والفانيليا ثم نقوم بمزجهم جيدا. ثم نضيف الزبدة مع الإستمرار في التقليب حتى نحصل على قوام كريمي ثم نرفعه من على النار. ثم نقوم بإحضار صينية كبيرة ونقوم بوضع طبقة من البسكويت ثم نقوم بوضع طبقة من المهلبية. ثم نقوم بإضافة طبقة من البسكويت فوق المهلبية. بعد ذلك نضيف فوق البسكويت طبقة من المهلبية. نقوم بإضافة طبقة من البسكويت حتى تنتهي كل كمية البسكويت والمهلبية. بعد ذلك ندخل كيك البسكويت في الثلاجة لمدة ساعة ونصف لتتماسك. بعد ذلك نقوم بإعداد صوص الشوكولاتة نقوم بإحضار محضر الطعام ثم نضيف الكاكاو الخام. ثم نقوم بإضافة اللبن البودر والماء المثلج والسكر البودر. بعد ذلك نقوم بخفق المكونات ثم نقوم بإضافة الزيت إلى المكونات. ثم نستمر بالخفق جيدا حتى نحصل على قوام ثقيل لصوص الشوكولاتة. ثم نقوم بإخراج كيك البسكويت من الثلاجة ونضيف عليها صوص الشوكولاتة. بعد ذلك نقوم بتزين كيك البسكويت البارد بالمكسرات ونقوم بإدخالها إلى الثلاجة لمدة نصف ساعة. نخرج كيك البسكويت البارد من الثلاجة وتكون جاهزة للتقطيع والتقديم.

كيك الزبادي بمقادير مظبوطة:

يعتبر كيك الزبادي من أفضل وألذ أنواع الكيك في مذاقه، حيث إنه يتسم بطعم رائع ويحبه ويفضله معظم الناس وخاصة الأطفال، ويشتهر الكيك في العديد من الدول وبالاخص مصر؛ فجميع المصريين يفضلون تناولها لذلك تقوم الأمهات بعملها دائما.تعد طريقة عمل الكيك بسيطة في المقادير التي تتواجد في أي منزل فيتميز الكيك بأنه خفيف، ويمكننا أن تناولها في وجبة الإفطار.