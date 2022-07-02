نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الاكلير في البيت بمكونات بسيطة مثل الجاهز في المقال التالي

الاكلير يعد من أروع الحلويات الفرنسية التي أصبحت تشتهر في جميع دول العالم، لأن الجميع يعشقه بسبب مذاقة الرائع والمميز، ورائحته القوية، وسهولة تحضيره فلا يستغرق أكثر من ثلث ساعة، مما يجعل جميع الفتيات تريد معرفة كيفية الاحترافية في تحضيره، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل الاكلير. طريقة عمل الاكلير مقادير الاكلير ست حبات من البيض.

نصف كوب كبير زيت نباتي.

١٠٥ جرام من الزبدة.

كوبان كبيران من الماء.

كأسان كبيران من الدقيق.

ملعقتان صغيرتان من السكر.

٢ ملعقة صغيرة من الخل الأبيض. مكونات الحشو كأس كبير كريم شانتيه.

نصف كوب كبير من كريم باستري.

ربع كأس صغير من موس فانيلا.

١٤٠ كل من اللبن المثلج. مكونات التزيين مائة جرام من الشكولاتة البيضاء.

كوب صغير من الشكولاتة البني. طريقة تحضير الاكلير ضعي الماء والسكر في وعاء، ثم قلبيهما بالملعقة لمدة ست دقائق حتى يذوب السكر، ثم ضيفي إليهم الزيت النباتي والزبدة.

قومي بوضع وعاء خليط السكر على النار لمدة سبع دقائق، ثم قلبيهم باستمرار حتى يصلوا إلى الغليان.

ضيفي الدقيق والخل الأبيض تدريجيا إلى خليط السكر، ثم قلبيهما على حرارة لمدة أربع دقائق، حتى يندمج الدقيق مع باقي المكونات، ويتكون مزيج متجانس.

اسكبي خليط السكر والدقيق في بولة كبيرة الحجم، ثم ضعيه جانبا حتى يهدأ تماما.

قومي بوضع الفانيلا وحبات البيض وحدة تلو الأخرى فوق خليط السكر والدقيق، ثم ادمجيهم بالمضرب الكهربائي، حتى يتجانس البيض مع باقي المكونات، وتتكون عجينة الأكلير.

قطعي عجينة الاكلير حسب الرغبة، ثم وزعيها على صينية كبيرة وضعيها في الفرن، واتركيها على ١٨٠ درجة لمدة ٤٥ دقيقة، ثم اغلقي النار واتركيه في الفرن لمدة ربع ساعة أخرى، دون الفتح عليه.

اخفقي الكريم شانتيه والكريم باستري، وموسى فانيلا، واللبن المثلج بالخلاط الكهربائي لمدة خمس دقائق، حتى يتكون صوص.

ضعي خليط موس الفانيلا داخل كيس الثلاجة، واتركيه داخل الثلاجة لمدة ربع ساعة، ثم احشي به حبات الاكلير.

زيني الاكلير بالشكولاتة البني، والشكولاتة البيضاء، حتى يصبح جاتوه الاكلير جاهز للتناول. عمر شويل - جدة طريقة عمل الاكلير في البيت بمكونات بسيطة مثل الجاهز - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الاكلير في البيت بمكونات بسيطة مثل الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.