عروض وخصومات الصيف في اكسترا السعودية على الجوالات

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عمر شويل - جدة شركة إكسترا المتخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية تقدم لعملائها الكرام أفضل العروض والخصومات والتخفيضات على الهواتف النقالة الذكية وذلك إحتفالا منها بيوم الأب الغالي كما تقدم شركة إكسترا خصم إضافي بقيمة 10% على جميع الهواتف الذكية بحد أقصى 300 ريال سعودي للمنتج الواحد وذلك لحاملي بطاقات بنك ساب الإئتمانية وهذه العروض تستمر لفترة محدودة فقط. عروض شركة إكسترا على الهواتف النقالة الذكية متوفر هاتف أوبو إيه 76 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام بحجم شاشة 6.56 بوصة 4 جي متوفر باللون الأزرق. متاح هاتف فيفو واي 76 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي كوزمك أرورا بحجم شاشة 6.58 بوصة. تخفيض على هاتف موتورولا جي 22 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي بحجم شاشة 6.5 بوصة متوفر باللون الأزرق. خصم على هاتف سامسونج جالكسي إيه 52 إس 5 جي بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام بحجم شاشة 6.5 بوصة متوفر باللون الأسود. متوفر هاتف سامسونج جالكسي إس 21 إف إي 5 جي بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام بحجم شاشة 6.4 بوصة متوفر باللون الرمادي. متواجد هاتف سامسونج جالكسي أم 53 بسعة تخزين 128 جيجا بايت 5 جي متوفر باللون الأزرق. يوجد هاتف موتورولا جي 31 بسعة تخزين 128 جيجا بايت 4 جي متوفر باللون الرمادي. متاح هاتف أبل أيفون 12 بسعة تخزين 128 جيجا بايت 5 جي متوفر باللون البنفسجي. متوفر هاتف أبل أيفون 13 بسعة تخزين 128 جيجا بايت 5 جي متوفر باللون الوردي. متواجد هاتف هونر 50 بسعة تخزين 128 جيجا بايت 5 جي متوفر باللون الأخضر. متاح هاتف فيفو واي 21 موديل 2021 بسعة تخزين 64 جيجا بايت 4 جي متوفر باللون الأزرق. متوفر هاتف تكنو بوفا 2 بسعة تخزين 128 جيجا بايت 4 جي متوفر باللون الفضي. تخفيض على هاتف شاومي ريدمي نوت 10 أس بسعة تخزين 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق. متوفر هاتف هونر إكس 8 بسعة تخزين 128 جيجا بايت 4 جي متوفر باللون الفضي. متواجد هاتف سامسونج جالكسي إس 21 إف إي 5 جي بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام بحجم شاشة 6.4 بوصة متوفر باللون الأخضر الفاتح.

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