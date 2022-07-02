الاستعلام عن طلب زيارة عبر visa.mofa.gov.sa وشروط زيارة المملكة العربية السعودية

دائمًا ما يتم طرح طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية داخل عمليات البحث، وذلك يرجع إلى كثرة رفض طلبات الزيارة، فالحكومة السعودية قد طرحت كافة خدمات القنصلية بشكل إلكتروني يسهل الكثير على الناس، وهذا ما سنقوم بالكشف عنه داخل هذا المقال.

الاستعلام عن طلب زيارة

تتم طريقة الاستعلام إلكترونيًا عن طلب زيارة عائلية بالشكل الصحيح من خلال الالتزام بتلك الخطوات الآتية:

في بداية الأمر يقوم المستعلم بالذهاب مباشرة إلى الصفحة الرسمية لمنصة إنجاز عبر الإنترنت، وذلك من خلال منصة التأشيرات الإلكترونية.

وبعد ذلك يقوم المستعلم بالنقر على أيقونة خدمة البحث عن طلب مقدم والتي تتواجد أسفل الصفحة.

ومن ثم تأتي خطوة تسجيل رقم الطلب المراد الاستعلام عنه بالشكل الصحيح.

ثم يقوم المستعلم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص به أو رقم إقامته.

وبعدها يقوم بكتابة الكود المرئي الظاهر له بالصفحة، حتى يتم التأكد من صحة البيانات.

ومن بعد ذلك يقوم بالذهاب على أيقونة استعلم الظاهرة أسفل الصحفة، وسيظهر أمامه كافة البيانات الخاصة بطلب الزيارة العائلة المراد الاستعلام عنها.

شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية

حتى يتم قبول طلب الزيارة العائلية، فعلى كل متقدم أن يتوافر به كافة الشروط الآتي ذكرها:

يجب أن يكون لدى المتقدم جواز سفر مجدد وساري، ففي حالة انتهائه فسوف يتم رفض طلب الزيارة مباشرة.

كما يجب أن يكون لدى المتقدم إقامة سارية، حتى يتم السماح له بالدخول إلى أراضي السعودية.

وهناك حد أقصى لمدة الزيارة الزمنية، حيث تقدر بحوالي 3 أشهر.

وعلى الجانب الآخر يشترط أن يكون الطلب الخاص بالزيارة مقتصرًا على الأقارب من الدرجة الأولى، مثل: الوالدين والأبناء والزوجة.

وعلى الجانب الآخر يشترط أن يكون الطلب الخاص بالزيارة مقتصرًا على الأقارب من الدرجة الأولى، مثل: الوالدين والأبناء والزوجة. وهناك حد أقصى لمعدل أعمار المتقدمين من الأنباء لطلب الزيارة العائلية، حيث يقدر ذلك المعدل بحوالي 18 سنة.

كما يجب أن يقوم المتقدم بسداد كافة الرسوم المالية الخاصة باستخراج طلب زيارة عائلية.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كافة التفاصيل التي تخص طريقة الاستعلام عن طلب زيارة، كما سردنا أهم الشروط الخاصة بالموافقة على طلب الزيارة، فيجب أخذ كل تفصيله قد عرضناها داخل هذا المقال في عين الاعتبار، حتى تتم عملية طلب الزيارة والاستعلام عنها بالشكل الصحيح.