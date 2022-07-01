نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في كلية الملك فهد وفقا للشروط المطلوبة في المقال التالي
خطوات التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية وفقا للشروط المطلوبة للتقديم، أعلنت وزارة الداخلية عن فتح بوابة القبول المركزي للتقديم في كلية الملك فهد، حيث ذكرت إدارة لجنة القبول المركزي لوزارة الداخلية موعد وفترة القبول بالكلية، حيث أن متاح التقديم لجميع طلاب الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية، فهناك العديد من الطلاب الذين يرغبوا في الالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية، فإن خريجي كلية الملك فهد يعمل في القطاعات الأمنية، بهدف حماية أمن واستقرار المملكة، سوف نذكر عبر موقعنا الإلكتروني كيفية التقديم في الكلية، كما ذكرت شروط القبول في طلب الالتحاق بالكلية.
شروط الالتحاق في التقديم بالكلية
إن لجنة إدارة القبول في الكلية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة أعلنت موعد التقدم للقبول في الكلية، فإن موعد التقدم للتسجيل في الكلية يبدأ من يوم 3 من ذي الحجة 1443هـ، فهو يوافق يوم السبت الذي يوافق ميلاديا 2 من شهر يوليو 2022، وتنتهي فترة التقديم يوم الخميس الذي يوافق ميلاديا 7 من شهر يوليو و8 من شهر ذي الحجة هجريا، لابد من أن تتحقق جميع الشروط في المواطنين المتقدمين للقبول في الكلية، فيمكن للمواطن الدخول علي الرابط للتعرف علي شروط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية، فإن توافر الشروط في المتقدم يجعله مؤهل للقبول بالكلية.
خطوات التسجيل في كلية الملك فهد
يجب علي كل مواطن يرغب في الالتحاق من طلبة الشهادة الثانوية العامة أن يخضع لجميع الاختبارات، حيث يجب أن يكون محقق النتيجة المطلوبة في شهادة التحصيل بالثانوية العامة، وأيضا يجب أن يحقق الشروط المطلوبة في اختبارات القبول بالقدرات العامة، واختبارات اللياقة البدنية، ويجب أن يجتاز المقابلة الشخصية، فإن خطوات التقديم تكون كالتالي:
- التسجيل يكون من خلال الدخول علي منصة موقع أبشر توظيف الإلكترونية.
- الضغط علي إعلان فتح باب القبول في الكلية من ضمن إعلان التوظيف المتاح.
- النقر بالموافقة علي جميع الشروط والتعليمات.
- يقوم الطالب بإدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة للتسجيل.
- كما يقوم بتعبئة البيانات الخاصة بالطول والوزن والعنوان وبيانات التواصل.
- إدخال بيانات المؤهل العلمي الحاصل عليه المتقدم، ثم الضغط علي صحة البيانات.
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