نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميعاد رواتب القطاع الخاص 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يخبرك موعد رواتب القطاع الخاص 2022 عن ثقفني. في كل شهر ، يتم تحديد موعد محدد لصرف رواتب ومستحقات الموظفين والموظفات العاملين في القطاعات المختلفة العاملة في المملكة العربية السعودية ، كأجر يستحقونه عن الوظائف التي يشغلونها ، فمتى يتم دفع الرواتب؟ دفع القطاع الخاص؟ ما هو متوسط ​​الأجر للقطاع الخاص؟ يتم تقديم هذه الأسئلة وغيرها لك في هذه المقالة.

موعد صرف رواتب القطاع الخاص 2022

يختلف موعد صرف رواتب القطاع الخاص من مؤسسة إلى أخرى ، بناءً على عقد العمل في القطاع الخاص المتفق عليه بين الموظفين وأصحاب العمل ، كما هو متعارف عليه في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية. الاتفاق على صرف الرواتب في بداية كل شهر ، أو في منتصف الشهر أو نهاية الشهر ، أو ما إلى ذلك ، ويمكن لموظفي القطاع الخاص التعرف على تاريخ صرف رواتبهم من خلال الشخص المسؤول عن الموارد البشرية ، كل في المؤسسة التي يعمل بها ، وبنفس الصدد تعتمد المملكة العربية السعودية ، مثل الدول الأخرى ، على التقويم الميلادي في صرف رواتب موظفيها ، بحيث يكون تاريخ الدفع في اليوم السابع والعشرون من كل شهر ميلادي ، مع الأخذ في الاعتبار أنه يجب تقديم هذا اليوم بيوم واحد أو تأخيره بيوم واحد حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

موعد صرف رواتب القطاع الخاص الشهر الجاري

حدد موعد صرف الرواتب المقبلة لشهر ذي القعدة من عامنا الحالي 1443 هـ يوم الاثنين 28 ذو القعدة / 1443 هـ الموافق 27 يونيو / حزيران 2022 م باعتباره تعتمد حكومة المملكة العربية السعودية تاريخ السابع والعشرين من كل شهر ميلادي ، وإذا صادف هذا اليوم يوم الجمعة ، تُدفع الرواتب يوم الخميس ؛ أي في السادس والعشرين من الشهر ، ولكن إذا كان اليوم السابع والعشرون هو السبت ، يتم دفع الرواتب الشهرية للموظفين في اليوم التالي ؛ أي يوم الأحد الثامن والعشرين من الشهر الميلادي.

متوسط رواتب القطاع الخاص في السعودية

يشار إلى أن متوسط الأجر الشهري للسعوديين من الذكور والإناث العاملين في القطاع الخاص والقطاعات الأربعة الممثلة بالحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وغيرها من القطاعات يبلغ 10238 ريال سعودي ، حيث تشير آخر الإحصاءات إلى أن متوسط أجور السعوديين من الذكور والإناث في مختلف القطاعات هو كما يلي:

متوسط الأجور للسعوديين في القطاع الحكومي: (11.196) ريال سعودي.

متوسط الأجور للسعوديين في القطاع الخاص: (7.339) ريال سعودي.

متوسط الأجور للسعوديين في المنظمات غير الربحية: (4،750) ريال سعودي.

متوسط الأجور للسعوديين في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والقطاعات الأخرى: (16.257) ريال سعودي.