رابط تقديم طلب مساعدة مالية تصل ل 20 ألف من مؤسسة زايد الخيرية zayedchf.gov.ae

تقوم مؤسسة زايد الخيرية بمساعدة الكثير من الخدمات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، ويوجد طريقة معينة يمكن من خلالها طلب المساعدة من المؤسسة كما توجد أيضاً تقديم الطلب الخاص وفقاً مع البرامج التي تقدمها مؤسسة زايد مثل المساعدة في التعليم والحجم والكثير من المساعدات الطبية وإضافة إلى ذلك مساعدات مختلفة أخرى.

خدمات مؤسسة زايد الخيرية لتقديم المساعدات الإنسانية

توجد الكثير من الخدمات التي تقوم مؤسسة زايد الخيرية في دولة الإمارات بتقديمها من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، ومن أشهر الخدمات التي تساعد المؤسسة في توفيرها ما يلي:

مساعدة في منح الحج.

طلب المساعدة الصحية.

طلب المساعدات التعليمية.

والمساعدة في كسوة عيد الأضحى.

وأيضاً المساعدة في توزيع الأضاحي.

وطلب أنواع مختلفة من المساعدات الأخرى.

أعمال مؤسسة زايد الخيرية

قد قامت المؤسسة الخيرية في الإمارات بتقديم الكثير من المساعدات، ومؤسسة زايد الخيرية قامت بالعديد من الأعمال الإنسانية ومن ضمن هذه الأعمال ما يلي:

قامت المؤسسة ببناء عدد كبير جداً من المستشفيات ومن أهمهم مستشفى الشيخ خليفة بن زايد التي توجد في أكثر من دولة ومن ضمنهم لبنان.

القيام بترميم الكثير من الجسور ومنهم جسر في دولة باكستان في نهر سوات وأطلق عليه جسر الشيخ زايد.

تقديم الكثير من المساعدات الشهرية والسنوية لعدد كبير من المواطنين، وأيضاً تقديم مساعدة لحجاج بيت الله الحرام.

المساعدة في بناء مستشفى في دولة باكستان وهي تسمى مستشفى الإمارات.

تشجيع الكثير من الأشخاص في القيام بالكثير من الأعمال التطوعية.

تقديم مساعدات غذائية لعديد من الدول ومن أشهرهم مصر.

توفير الدعم المالي لأبناء المواطنين والتكافل الاجتماعي أيضاً.

القيام بدعم المبادرات التي تساعد أصحاب الدخل البسيط وأهل الكفاف.

تقديم طلب مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية

توجد مجموعة من الخطوات للتقديم على طلب المساعدة من مؤسسة زايد الخيرية، وهذه الخطوات هي: