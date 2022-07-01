موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 1443 في القطاع الحكومي والخاص والبنوك.. متى يوم العيد

عمر شويل - جدة إجازة عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية والذي يبحث عنه الكثير من الموظفين ليتعرفوا على موعد إجازة عيد الأضحي المبارك وذلك لكلا القطاعين الحكومي والخاص، وهذا ما سنوفره إليكم عبر موقعنا ثقفني، فاتبعونا.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 1443

حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن موعد إجازة عيد الأضحى لعام 2022 وعدد أيام الاجازة لكل موظفين القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، حيث تكون هذه الاجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين، وقد حدد الوزارة أن اجازه عيد الأضحى ستبدأ من يوم الجمعة ليوافق يوم 8 من يوليو وهو يوم عرفة، وسوف تستمر حتى يوم الثلاثاء وهو أخر أيام العيد.

إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين

قد تختلف مواعيد أيام اجازه عيد الاضحى المبارك من مؤسسة إلى أخرى، ولكن حددت الوزارة البشرية عدد الأيام لتبلغ 5، تبدأ من يوم 9 ذي الحجة الموافق 8 من شهر يوليو، أما عن موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى فتكون يوم الثلاثاء الموافق يوم 12 يوليو 2022.

موعد إجازة عيد الأضحى للبنوك

تعد البنوك أحد المؤسسات التي لاغنى عنها فى التعاملات اليومية لذا كانت من أكثر الأشياء التى يتم البحث عنها هو موعد إجازة عيد الأضحى للبنوك لمعرفة موعد الفتح أو الإغلاق والوقت المناسب لعمل التعاملات، حيث ستبدأ الاجازة في البنوك من يوم 6 يوليو والموافق ليوم 7 من ذي الحجة 1443 هـ، ولكن هذه المدة ليست على جميع البنوك لأن هناك البعض منها يشهد تكدس من المواطنين للعاملين والمقيمين.

اجازة عيد الأضحى المبارك موظفي القطاع العام السعودي

اجازه عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية للقطاع الحكومي تبدأ من يوم الجمعة وهو يوم وقفة عرفة وتستمر حتى يوم الثلاثاء وهو أخر يوم في العيد.

عطلة عيد الأضحى للقطاع الخاص

تم تحديد الإجازة الخاصة بهذا القطاع لتكون مثل أجازة القطاعات الأخرى للعام الحالي 2022 وذلك حددته الموارد البشرية لموظفين الخدمة المدنية لتكون من يوم عرفات حتى انتهاء عيد الاضحي.

موعد عيد الأضحى المبارك

بداية عيد الأضحى بالمملكة حسب ما أُعلن فلكيًا وبالشكل الرسمي يوافق يوم السبت أول يوم لعيد الأضحي، ليكون بداية من 9 يوليو حتى 12 من نفس الشهر، أعادة على على المسلمون بالخير واليمن والبركات.