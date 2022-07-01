تمويل وطنى فورى ونقدي بأقل راتب وبالتقسيط الميسر علي دفعات

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تمويل وطنى فورى ونقدي بأقل راتب ، برنامج لتمويل الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث يعتبر برنامج التمويل الشخصي وطنى واحد من أهم البرامج التمويلية المتاحة لدى مصرف الراجحي لقطاع الأفراد ، حيث يوفر مصرف الراجحي من خلال هذا البرنامج مبالغ مالية كبيرة تخدم احتياجات ومتطلبات العملاء وذلك من خلال شروط سهلة وميسرة وإجراءات سريعة برنامج التمويل الشخصي وطنى من مصرف الراجحي مصرف الراجحي واحد من أهم وأكبر المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية. يقدم مصرف الراجحي العديد من البرامج التمويلية التي تخدم احتياجات العملاء المالية المختلفة. برنامج التمويل الشخصي وطنى مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. يوفر مصرف الراجحي من خلال هذا البرنامج مبالغ مالية كبيرة تلبي احتياجات العملاء. يمكن أن يحصل طالب التمويل علي موافقة سريعة وفورية خلال 30 دقيقة فقط من التقدم بالطلب. طالب التمويل السعودي وغير السعودى يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي الفورى من مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية. المواطن المتقاعد يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج. موظفي القطاع الحكومي وشبة الحكومي والقطاع الخاص بالمملكة يمكنهم الاستفادة من برنامج التمويل الشخصي الفورى المتاح لدي مصرف الراجحي. يمكن لطالب التمويل تقسيط مبلغ القرض الشخصي النقدى المتاح لدي مصرف الراجحي علي دفعات مجدولة حتي 5 سنوات. يوفر البنك هذا البرنامج من خلال إجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية. شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي من مصرف الراجحي حدد مصرف الراجحي بعض الشروط الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي وطنى المتاح لدي البنك.

إذا كان طالب التمويل من المواطنين الموظفين ، يشترط أن يكون الحد الأقصى لعمر طالب التمويل هو 60 سنة.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين المتقاعدين ، يشترط أن يكون الحد الأقصى لعمر طالب التمويل هو 70 سنة وذلك عند سداد أخر قسط.

2000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل السعودي.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 5000 ريال سعودي.

العميل المتقاعد يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج براتب 1900 ريال سعودي.

يشترط أن يكون طالب التمويل يعمل لدى جهة معتمدة لدى مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية. عمر شويل - جدة تمويل وطنى فورى ونقدي بأقل راتب وبالتقسيط الميسر علي دفعات - ثقفني

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