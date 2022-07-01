الفئات المعفاة من رسوم المرافقين 2022 وقيمة العقوبات المفروضة في حالة عدم الدفع

الفئات المعفاة من رسوم المرافقين 2022 ، تزايدت عمليات البحث من قبل الكثير من المتابعين المقيمين بالمملكة لمعرفة قيمة رسوم المرافقين والفئات التي تم إعفائها من دفع تلك الرسوم، والتي تعد مقابل مادي يدفعه المقيم لإقامته في السعودية بصورة رسمية، ولا يستردها عند مغادرة المملكة، وتدفع المبالغ المالية إلى الجهات المسؤولة من أجل استقدام العائلة للمقيمين والإقامة معهم في السعودية، ولكن أوضحت الجوازات السعودية تماشيًا مع الإجراءات والظروف والأوضاع التي تمر بها الكثير من الجنسيات إعفاء عدد من الفئات والجنسيات من دفع رسوم المرافقين وإقامتهم أيضًا بالمملكة إقامة نظامية بدون وقوعهم في مشكلات الغرامة والتأخير عن دفع تلك الرسوم.

الفئات المعفاة من رسوم المرافقين 2022

حددت الجوازات السعودية الفئات المعفاة من دفع رسوم المرافقين في المملكة والذين يتعرضون لعقوبات لعدم دفعها، وجاءت الفئات كالتالي :

زوجة المقيم الأولى والتي يتم إعفاءها نهائيًا من الرسوم.

الإناث غير المتزوجات مهما كان العمر.

الشركات الناشئة التي لا يزيد عدد العاملين بها عن 4 أفراد.

أبناء الزوجة السعودية المتزوجة من مقيم.

الطلاب الوافدين للدراسة بمنحة في السعودية.

الأطفال حديثي الولادة يتم إعفائهم من دفع الرسوم.

الذكور أقل من 18 عام.

الوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي.

المتدربون عسكرياً في الأراضي السعودية.

حاملي عدد من الجنسيات من بينها الفلسطينية، والتركستانية والمقيمين في اتحاد ميانمار.

عقوبة عدم دفع رسوم المرافقين

في المقابل حددت المملكة متمثلة في الجوازات السعودية قيمة الغرامات التي يدفعها المقيمين في حالة عدم دفع رسوم المرافقين، وجاءت تلك الغرامات كالتالي :

في حالة التأخر عن الدفع للمرة الأولى يدفع المقيم غرامة قدرها 500 ريال سعودي عن كل شخص.

أما في التأخر عن الدفع للمرة الثانية يدفع المقيم غرامة قيمتها 1000 ريال سعودي.

في المرة الثالثة للتأخير يدفع المقيم رسوم قدرها 1000 ريال سعودي مع الترحيل من البلاد.

حاسبة رسوم المرافقين

وأوضحت المملكة الطريقة التي يمكن بها لكافة المقيمين الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة، ويكون ذلك عن طريق :