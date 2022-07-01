التقديم في كلية الملك فهد الأمنية لخريجي الثانوية العامة لخريجي الثانوية العامة، هناك طلاب كثيرة من خريجي الثانوية العامة يرغبوا في الالتحاق بالكلية، فإن الهدف من كلية الملك فهد الأمنية هو استقرار أمن البلاد، وذلك من خلال تأهيل الطلاب للعمل في القطاعات الأمنية في المملكة، سوف نعرض من خلال موقعنا ثقفني الإلكتروني خطوات الدخول للتسجيل في كلية الملك فهد، وذلك وفقا لشروط القبول في الكلية التي يجب توافرها في كل طالب متقدم للكلية، كما نوضح موعد التقديم في الكلية لطلاب الثانوية العامة بالمملكة.

موعد التقديم في كلية الملك فهد

أعلنت وزارة الدخلية غبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن موعد التقدم للتسجيل في كلية الملك فهد، حيث تعتبر تلك الدورة هي الدورة رقم 66 للالتحاق والحصول علي شهادة البكالوريوس العلوم الأمنية، فإن التسجيل متاح لجميع طلبة الشهادة الثانوية العامة داخل المملكة، حيث أن موعد التسجيل يبدأ يوم السبت الموافق هجريا 3 من ذ الحجة 1443هـ، والذي يوافق ميلاديا 2 من يوليو 2022 م، وينتهي فترة التسجيل يوم الخميس 8 من ذي الحجة 1443هـ، وذلك يوافق ميلاديا 7 من يوليو 2022م، فإن التقديم سوف للمواطنين بالمملكة سوف يكون متاح لمدة أسبوع.

فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة بالدورة رقم (66) بكلية الملك فهد الأمنية (ضباط)، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGzyEC⁩ . pic.twitter.com/uVkCBrME5A — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة بالدورة رقم (66) بكلية الملك فهد الأمنية (ضباط)، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية - على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGzyEC⁩ . pic.twitter.com/uVkCBrME5A — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 30, 2022

شروط القبول في التسجيل بالكلية