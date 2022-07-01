نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحملة الثانوية العامة فأعلى أمازون السعودية تعلن عن وظائف إدارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت أمازون السعودية عن رغبتها في توظيف رجال ونساء سعوديين من حملة الثانوية العامة فأعلى في وظائف إدارية شاغرة للعمل في المقر العالمي للشركة وفي مراكز الاتصال، أمازون لدعم العملاء في الرياض وجدة ولا يشترط وجود الخبرة، وسنتعرف فيما يلي على وظائف لحملة الثانوية العامة فأعلى أمازون السعودية.

وظائف امازون السعودية

الوظائف الشاغرة لأمازون السعودية تشمل العناوين والمتطلبات التالية لكل منها:

مندوب خدمة عملاء – وظائف متعددة – مدينة الرياض وجدة

لملء هذا المنصب يجب أن يكون المرشح حاصل على شهادة الثانوية أو الدبلوم أو درجة البكالوريوس بمستوى متوسط ​​أو أعلى في اللغة الإنجليزية (لا يتطلب وجود خبرة).

مساعد موارد بشرية – مدينة جدة

لملء هذا المنصب، يجب أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص (موارد بشرية، إدارة أعمال، علوم كمبيوتر، لغة إنجليزية) أو ما يعادلها (الخبرة غير مطلوبة).

مساعد موارد بشرية – مدينة الرياض

لملء هذا المنصب يجب أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في التخصصات (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، تكنولوجيا المعلومات، اللغة الإنجليزية) ويفضل أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين.

يتعين على المرشحين استيفاء الشروط التالية للعمل:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون لدى المرشح مستوى متوسط ​​أو أعلى في اللغة الإنجليزية.

يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة في استخدام الحاسوب.

يجب أن يتمتع المتقدمون بمهارات تواصل ممتازة.

ومن المعروف ان العمل مع شركة امازون التي تعد طموح الكثير من الشباب من أفضلوظائف العالم بشكل كامل ويطمح الناس للإلتحاق ضمن صفوف امازون بحيث يحصلون على الكثير من المزايا التي يحبها الناس وبالاخص فئة الشباب ومن كلى الجنسين, وبعد فتح فرع امازون السعودية الذي تم افتتاحه حديثا ضمن المملكة العربية السعودية أصبح العمل مع امازون من اهم الوظائف في القطاع الخاص وهي تعطي اموال جيدة وسيارات ومكاتب والكثير من الحوافز التي ترغب الشباب بشكل عام لهذا سوف يتم تقديم الكثير من الطلبات على هذه الوظيفة المعلنة.