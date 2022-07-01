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عمر شويل - جدة استعلام عن مواطن سعودي برقم الهوية 1444 ، يوجد الكثير من الأشخاص يرغبون في الاستعلام عن الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها حيث أن الكثير من المواطنين السعوديين يبحثون دائماً عن طريقة لكيفية الاستعلام عن أي مواطن برقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستعلم، واليوم من خلال موقع ثقفني في السطور التالية سوف نتعرف على الطريقة بالخطوات.

استعلام عن مواطن سعودي برقم الهوية

قامت حكومة المملكة العربية السعودية عن طريق مكتب الأحوال المدنية بتقديم خدمة الاستعلام عن مواطن سعودي برقم الهوية، ويوجد بعض وسائل الاستعلام قام بتوفيرها مكتب الأحوال المدنية السعودي والتي يلجأ إليها الشخص الذي يريد القيام بعملية الاستعلام ع شخص ما سعودي الجنسية ومنها ما يلي:

على الشخص المستعلم الذهاب إلى قسم الشرطة التابع له الشخص الذي يتم الاستعلام عنه حتى يتمكن من الحصول على إذن استعلام مسبق.

الذهاب لأقرب سجل مدني تابع لقسم الشرطة الذي تم إذن الاستعلام من خلاله.

تقديم ما يثبت صلة القرابة بين الطرفين.

تقديم إقرار رسمي بصحة جميع الوثائق التي قام بتقديمها صاحب طلب الاستعلام.

في حالة إذا كانت جميع الوثائق صحيحة يتم السماح له بالقيام بعملية الاستعلام وحصوله على كافة المعلومات التي يريد معرفتها.

شروط الاستعلام عن مواطن سعودي

من اهم الخدمات التي يقدمها مكتب الأحوال المدنية السعودي هي خدمة حفظ البيانات الخاصة بكل مواطن سعودي في سرية تامة حتى لا يتم تسريب أي معلومات من شخص لآخر ومن ثم فقد وضعت بعض الشروط لكل من يريد الاستعلام عن مواطن برقم الهوية أن يقوم بتوفيرها، وتتمثل هذه الشروط المطلوبة في الآتي:

أن يكون يوجد صلة قرابة بين المستعلم والشخص المستعلم عنه ولابد وأن يكون من الدرجة الأولى والثانية والثالثة فقط.

احضار إذن رسمي كتابياً لحقه في ذلك.

لا يحق لمن لا يوجد أي صلة قرابة بينه وبين المستعلم عنه أن يقوم بعملية الاستعلام والاطلاع على بيانات شخص آخر..

الجدير بالذكر أنه من البيانات التي يوفرها مكتب الأحوال المدنية السعودي عن شخص ما يتم الاستعلام عنه في حالة تم إثبات صلة القرابة بينه وبين المُستعلَم عنه ما سوف نقدمه في السطور التالية: