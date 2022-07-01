إضافة مولود جديد للمقيمين داخل المملكة تعرف على خطوات الإضافة وأهم الشروط. تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر دول العالم التي يوجد بها العديد من الوافدين والأجانب المقيمين بها. ذلك بسبب تعدد الأغراض التي ينجذب إليها الأجانب للتواجد داخل المملكة. فهناك من يذهب إلى المملكة بغرض أداء مناسك الحج والعمرة كما يوجد من يذهب أيضاً للعمل وغيرها من الأسباب العديدة. ولذلك فقد وضعت الحكومة السعودية مجموعة من القوانين التي تنظم الإقامة بداخلها وكذلك تنظم طريقة عيش المقيمين بها. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الخطوات المطلوبة للتسجيل مولود جديد للمقيم داخل المملكة العربية السعودية وكذلك أهم الشروط المطلوبة لإضافة. كما يمكنك التعرف أيضاً على الاستعلام عن صلاحية الإقامة إلكترونيا عبر منصة أبشر وموقع الوزارة وخدمة تواصل.

إضافة مولود جديد للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية

تسعي الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة على تحويل مختلف الخدمات التي تقدمها للمواطنين وكذلك المقيمين بداخلها إلى الشكل الإلكتروني الرقمي. وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمة التي يتم تقديمها وكذلك للحد من التزاحم وأيضاً لتوفير الوقت والجهد على المواطنين. كما إنه نظراً لوجود عدد كبير من المقيمين الأجانب داخل أراضي المملكة. فقد قامت الحكومة السعودية بتقديم لهم الكثير من الخدمات الإلكترونية أيضاً. وتأتي خدمة إضافة المواليد الجديدة لهم عبر الموقع الإلكتروني لنظام أبشر على رأس جميع هذه الخدمات. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة لإضافة المواليد للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر ثم الدخول على خيار أبشر للأفراد ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح وبعدها القيام بتسجيل الدخول ثم الدخول على خيار الخدمات الإلكترونية ومنها خيار خدماتي ثم الخدمات العامة ومنها الأحوال المدنية ثم الدخول على خيار إضافة مولود جديد وبعدها كتابة جميع البيانات المطلوبة وأخيراً إرسال الطلب.

الشروط المطلوبة للإضافة