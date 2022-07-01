حاز أيفون 13 برو ماكس على الزيادة والتميز ما بين العديد من الهواتف الذكية ذات التكنولوجيا الحديثة، فهو بمناسبة حلم لكثير من فئات الشعب سواء وكافة طبقات المجتمع، حيث يسعى الكثيرون في الحصول عليه رغم أنسعره مرتفع للغاية في حال تم مقارنته بأجهزة أخرى، مما دعا منافذ بيعه بالأسواق المحلية بالمملكة إلى تسهيل عملية البيع من خلال إمكانية بيعه بالتقسيط، بحيث يستطيع العميل دفع جزء من ثمنه بشكل ثابت شهريا، وبذلك يحصل الكثير من العملاء عليه والاستفادة من الإمكانيات التي يقدمها للمستخدم، وحرصاً منا على إفادة سيادتكم بالطريقة شراء الهواتف بأقل سعر ممكن سنوافيكم بالتفاصيل خلال الفقرات التالية.

أيفون 13 برو ماكس بالتقسيط دفع 100 ريال فقط شهرياً

الآن بتسهيلات كبرى يمكن الحصول على أفضل إصدارات شركة أبل أمريكية في مجال الهواتف الذكية، من خلال مكتبة جرير زالتي دائماً ما تحرص على خدمة مواطني المملكة على تلبية طلباتهم من خلال شراء منتجات متنوعة مقابل دفع ثمنها على أقساط شهرياً، حيث تصل مدة سداد القسط لعامان كاملان، ونظراً لارتفاع أسعار الأيفون خاصة إصدار 13 بروماكس ورغبة الكثيرون في الحصول عليه، وفرت المكتبة إمكانية شرائه بالتقسيط ولكن وفق ضوابط محددة نوضحها معاً

ضوابط الشراء من مكتبة جرير

وضعت المكتبة عدد من الشروط أو الضوابط حتى يتسنى للعميل الحصول على المنتج المطلوب ويتم الدفع بالتقسيط:

​توفير الضمانات التي تثبت قدرة العميل على الالتزام بالدفع شهرياً. غير مسموح للعميل بإرجاع المنتج الذي قام بشرائه أو يقوم باستبداله من مكان أخر ولكن يمكن من خلال مكتبه جرير. ​تبدأ المدة الخاصة بسداد قيمة الأقساط من 6 شهور مروراً بالعام والعام والنصف وأقصى مدة عامان. ​قيمة المنتج الراغب العميل في شرائه لابد أن يتراوح ما بين 2500 ريال سعودي و3000 ريال سعودي.

المستندات الشخصية المطلوبة لشراء هاتف أيفون 13 برو مكس التقسيط

حتى يتمكن العميل من شراء المنتجات من مكتبة جرير لابد من توفير المستندات الشخصية التالية: